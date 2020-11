ఇండియాతో బైడెన్ పటిష్ట సమగ్ర బంధం

వాషింగ్టన్: జో బైడెన్ అధికార యంత్రాంగం భారత్ పట్ల సానుకూల వైఖరినే ప్రదర్శిస్తుందని విధాన నిపుణులు సోహినీ ఛటర్జీ అభిప్రాయపడ్డారు. అధికార మార్పిడి ప్రక్రియ సజావుగా పూర్తి చేసేందుకు ఇప్పటికే అధికార యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేపట్టింది. ఇదే దశలో ప్రధాన విదేశాంగ విధానాలపై బైడెన్ అధికార యంత్రాంగం ఇప్పటికే స్పష్టతతో ఉందని ఛటర్జీ పేర్కొన్నారు. కొలంబియా యూనివర్శిటీలో ఫ్యాకుల్టీ సభ్యులు అయిన ఛటర్జీ ఇంతకు ముందు ఒబామా ప్రెసిడెంట్‌గా ఉన్నప్పుడు సీనియర్ పాలసీ సలహాదారుగా వ్యవహరించారు. బైడెన్ అధికార యంత్రాంగం ఇండియాతో సంబంధాలను వాస్తవిక దశకు, మరింత ఆలోచనాత్మక స్థాయికి తీసుకువెళ్లుతుందని ఆమె తెలిపారు. ఆసియాలో చైనా ప్రాబల్యంతో తలెత్తే పరిణామాలలో తగు విధమైన సమీకరణ కోసం అయినా ఇండియాతో అమెరికా మరింత విస్తృత సంబంధాలను సాగిస్తుందని వెల్లడించారు.

భారత్‌తో సంబంధాల విషయంలో అమెరికా ఆచితూచి అడుగువేస్తుంది. ఆలోచనాత్మకంగా వ్యవహరించి దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల దిశలో బైడెన్ ముందుకు సాగుతారని సోహినీ అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రంప్ హయాంలో ఇండియాతో సంబంధాలు మొత్తం మీద పటిష్టంగానే ఉన్నట్లు అన్పించినా, ఇవి కేవలం తాత్కాలిక ప్రయోజనాల దిశలోనే సాగాయని, అయితే ఇక ముందు చాలా మార్పు ఉంటుందని ఈ విధాన విశ్లేషకురాలు తెలిపారు. అటు ట్రంప్, ఇటు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ అయిన బైడెన్‌ల వైఖరిని పరిశీలిస్తే ఇరువురికి కూడా దక్షిణాసియా ప్రాంతంలో ఇండియా అత్యంత కీలకమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యపక్షమనే విషయంలో స్థిరమైన అభిప్రాయం ఉంది. అయితే ఆచరణాత్మక విషయానికి వస్తే ఈ రెండు వైఖరులలో నిర్థిష్టమైన తేడా ఉందని తెలిపారు. భారత్ పట్ల బైడెన్ మరింత ఆలోచనాత్మకంగా వ్యవహరించి, చైనాతో సమీకరణల నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో అమరికా తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు.

సెంటర్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్, ఇంటర్నేషనల్ స్టడీస్‌కు సీనియర్ అసోసియేట్‌గా, ఇండిపెండెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ అడ్వకేట్స్‌కు లీగల్ సలహాదారుగా కూడా ఆమె ఉన్నారు. జపాన్, ఆస్ట్రేలియాలతో అమెరికా క్వాడ్ సంప్రదింపుల ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఇక భారత్ విషయానికి వస్తే మానవ హక్కుల విషయం కూడా ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వస్తుందని తెలిపారు. ప్రత్యేకించి మౌలిక ప్రాధమిక హక్కుల విషయంపై బైడెన్ అధికార యంత్రాంగం ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది. ఈ హక్కుల అంశం ఇరుదేశాల మధ్య ప్రధాన చర్చనీయాంశం అయినప్పటికీ వీటికి అతీతంగానే ఇరుదేశాల మధ్య బహుళ స్థాయి సంస్థల వేదికలపై మరింత సహకారం ఉంటుందని సోహినీ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేకించి భద్రతా మండలిలో జనవరి నుంచి రెండేళ్ల పాటు ఇండియా తాత్కాలిక సభ్య దేశం అవుతున్న దశలో అమెరికా నుంచి ఇతోధిక సహకారం దక్కుతుందని విశ్లేషించారు.

Biden administration will have more deliberate with India