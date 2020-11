బైడెన్‌తో ఇండియాకు చిక్కు.. పాక్ ఖుషీ

మోడీ దోస్తు ట్రంప్ ఓటమిపై అంచనాలు

ఇండియన్లకు హారిస్‌పైనే ఆశలు

న్యూఢిల్లీ /వాషింగ్టన్: అమెరికాలో బైడెన్ నూతన దేశాధ్యక్షులు కానుండటం భారత ఉపఖండంలో సమీకరణల మార్పునకు దారితీస్తుందని భావిస్తున్నారు. బైడెన్ రాక పట్ల పాకిస్థాన్ సంతోషంగా ఉంది. ఆయన తమ దేశం పట్ల సానుకూల వైఖరిని అవలంభిస్తారని ఆ దేశం విశ్వసిస్తోంది. 2008లో బైడెన్‌కు పాకిస్థాన్ ఆ దేశ ద్వితీయ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం హిలాల్ ఏ పాకిస్థాన్‌ను అందించింది. ఈ విధంగా ఆయనను గౌరవించుకుని ఉంది. దీనితో ప్రెసిడెంట్‌అయ్యే బైడెన్ సహజంగానే పాకిస్థాన్ పట్ల మిత్రత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తారని భావిస్తున్నారు. అయితే బైడెన్ రాకతో ఇండియాకు ఇప్పటికిప్పుడు విధానపరంగా వచ్చే భారీ నష్టం ఏదీ లేదని కూడా అభిప్రాయం వ్యక్తం అయింది.

అయితే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తరచూ ప్రధాని మోడీని తన నిజమైన స్నేహితుడని కొనియాడటం, వీరి స్నేహానికి ప్రతీకగా పరాకాష్టగా హౌడీ మోడీ, తరువాత అహ్మదాబాద్‌లో ట్రంప్ సభ జరగడం, భారత్ అంటే తనకు ప్రత్యేక అభిమానమని ట్రంప్ ప్రకటించడం వంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఇంటికి వెళ్లనుండటంతో ఇక సంబంధాలు మునుపటిలా ఉండటంపై అనుమానాలు ఉన్నాయి. మరో మారు ట్రంప్ అధికారంలో ఉండి ఉంటే అది ఇండియాకు బాగా ఉపకరించి ఉండేదని పలువురు భారతీయులు భావిస్తున్నారు. అయితే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశం భారత్‌తో బైడెన్ పూర్తిస్థాయి మిత్రపక్ష వైఖరితో లేకపోయినా కావాలని కత్తిదూసే ధోరణికి దిగే ప్రమాదం ఏదీ లేదని డెమోక్రటిక్ పార్టీలో మొత్తం మీద ఉన్న భారత్ సానుకూలత ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోందని చెపుతున్నారు.

అధికార మార్పిడి ప్రభావం ఉపఖండంలో పెద్ద పెట్టున సమీకరణల మార్పునకు దారితీసే పరిస్థితి లేదని వెల్లడైంది. చైనాతో ఘర్షణల దశలో ట్రంప్ పూర్తిస్థాయిలో భారత్‌కు సహకారం అందించారు. ఇప్పుడు బైడెన్ తమ హయాంలో ఇండియా చైనాల మధ్య సరైన దిశలో చర్చలకు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తారని భావిస్తున్నారు. అయితే భారత్ పట్ల ట్రంప్, బైడెన్‌ల వైఖరిలలో చాలా స్పష్టమైన తేడా ఉండనే ఉంటుందని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఒక్కటి ట్రంప్ తనదైన సహజశైలిలో అధికార పీఠానికి అతీతంగా తరచూ ఇండియాను కొనియాడే పద్ధతిని బైడెన్ అనుసరించకపోవచ్చు. అంతేకాకుండా చైనా భారత్ ఘర్షణల విషయంలో అమెరికా తరఫున ఇంతకు ముందటిలాగా అమెరికా వకాల్తాకు ప్రయత్నాలకు దిగకపోవచ్చు. ఇది ఇరు దేశాల మధ్య చర్చల ప్రతిపాదనల వరకూ పరిమితం కావచ్చు. అంటే చైనాతో భారత్‌కు అవాంఛనీయపరిస్థితి ఏర్పడితే అమెరికా నుంచి ఆ దశలో ఎటువంటి అత్యవసర సాయం అందుతుందనేది స్పష్టం కావడం లేదు.

భారత్ అంతర్గత అంశాలపై డెమొక్రట్ల తీరు భిన్నం

భారతదేశంలో ప్రధాని మోడీ పట్టుదలతో తీసుకువచ్చిన పౌరసత్వ చట్టం, జాతీయ పౌర పట్టిక (ఎన్‌ఆర్‌సి)లపై బైడెన్ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఇది అనుచితంగా ఉందని గతంలో ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయ సంతతి వ్యక్తినని గర్వంగా చెప్పే వైస్ ప్రెసిడెంట్ నామిని కమలా కశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్ 370 రద్దును తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. పైగా కశ్మీర్ భారత్‌కు అతీతం అనే విధంగా కూడా మాట్లాడారు. పైగా ఈ మాటలకు కూడా దిగారు ‘ కశ్మీరీలు తాము ఒంటరి వారిమని, దిక్కులేకుండా అయిపొయ్యామని కుమిలిపోరాదు.

పరిస్థితిని గమనిస్తున్నాం. అవసరం అయినప్పుడు ఈ విషయంలో ఏవిధంగా జోక్యం చేసుకోవాలనేది తేల్చుకుంటాం’ అని కూడా తెలిపారు. అయితే భారత్‌కు రుచించని ఈ అంశాలను బైడెన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రస్తావించే అవకాశాలు లేవని రాజకీయ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. బైడెన్ ఇంతకు ముందు దౌత్యవేత్తగా వ్యవహరించారు. అప్పట్లో పాకిస్థాన్ పట్ల సామరస్యపూరిత పద్ధతిలో మాట్లాడారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా ప్రతిష్ట దెబ్బతిన్న పాకిస్థాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ బైడెన్ ఆగమనంతో ఖుషీ అవుతున్నారు

2011 లాడెన్ హతంపై బైడెన్ స్పందన

హక్కుల గురించి మాట్లాడే క్రమంలో తరచూ బైడెన్ పాకిస్థాన్ అనుకూల మాటలకు దిగారు. 2011లో అమెరికా సేనలు ప్రపంచ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది అల్‌ఖైదా అగ్రనేత ఒసామా బిన్ లాడెన్‌ను మట్టుపెట్టడంపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పాకిస్థానీ భూభాగంలోకి చొరబడి పాకిస్థాన్ అధికార యంత్రాంగానికి తెలియచేయకుండా ఈ భారీ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించడం తప్పన్నారు.

హెచ్ 1 వీసాలు భారతీయ ఉద్యోగుల సంగతి

అమెరికాలో జరిగే అధికార మార్పిడి పరిణామాల పట్ల అక్కడి భారతీయ సంతతి ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తోంది. సరికొత్తగా హెచ్ 1 బివీసాలు ఇతరత్రా వీసాలతో అమెరికాలో ప్రవేశించి ఉద్యోగాలు చేయాలనుకున్న భారతీయులకు ట్రంప్ బ్రేక్ వేశారు. ఈ విధంగా అత్యధిక సగటు యువ భారతీయుల అమెరికా డాలర్ల కలకు గండి పడింది. ట్రంప్ హెచ్ 1 బివీసాలలో కోతలు పెట్టడం వల్ల భారత్‌నుంచి ఎక్కవ సంఖ్యలో అమెరికాకు ఉద్యోగాలకు వెళ్లే పరిస్థితి ఆగింది. అయితే ట్రంప్ విధానాలతో తమకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏర్పడలేదని అమెరికాలో చాలా కాలంగా స్థిరపడి ఉన్న భారతీయులు స్పష్టం చేశారు.

ఇప్పుడు తమది ఇంతకు ముందటి అమెరికా విధానం అని, ప్రపంచదేశాలకు చెందిన ప్రతిభావంతులను తమ దేశానికి సరైన నిబంధనల ప్రకారం రానివ్వడం, వారి అర్హతల మేరకు వారికి వివిధ ఉద్యోగాలలో అవకాశాలు కల్పించడం జరుగుతుందని డెమోక్రట్లు చెపుతూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ అవలంభించిన స్వదేశీ అమెరికా ఫస్ట్ విధానానికి , ఈ క్రమంలో వీసాల పద్ధతులకు ఇప్పుడు వచ్చే అధ్యక్షులు పూర్తిగా చెక్‌పెడుతారని, ఈ విధంగా అమెరికా ద్వారాలు అందరికీ తెరుచుకుంటాయని భావిస్తున్నారు.

Biden as president perhaps not that good for India