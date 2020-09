అక్టోబర్ 28 నుంచి నవంబర్ 3 వరకు మూడు దశలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు పోలింగ్

నవంబర్ 10న కౌంటింగ్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన విసి

కొవిడ్ తర్వాత ఇదే భారీ ఎన్నికల ప్రక్రియ, చివరి గంటలో కరోనా రోగులకు ఓటింగ్ ఛాన్స్

ఉప ఎన్నికలపై 29న నిర్ణయం

న్యూఢిల్లీ : బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను శుక్రవారం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వెలువరించింది. వచ్చే నెల (అక్టోబర్ ) 28వ తేదీ నుంచి మొత్తం మూడు దశలలో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అక్టోబర్ 28న మొదటిదశ, నవంబర్ 3న రెండో విడత, నవంబర్ 7న చివరి మూడో దశ పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 10వ తేదీన ఉంటుందని ఎన్నికల సంఘం అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్న కోవిడ్ 19 దశలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఘట్టమేఈ మహమ్మారి కాలంలో తొట్టతొలి ఎన్నికల ప్రక్రియగా చరిత్రలో నిలుస్తుంది. మొత్తం 243 మంది సభ్యుల బీహార్ అసెంబ్లీకి త్రిదశల ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ను శుక్రవారం ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ సునీల్ అరోరా వెలువరించారు. దీనితో రాజకీయ పరిణామాలకు ఆద్యంతం కేంద్ర బిందువు అయిన బీహార్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఘట్టానికి రంగం సిద్ధం అయింది. ఇంతకు ముందటిలాగానే పోలింగ్ ప్రక్రియ ఉదయం 7 గంటలకు ఆరంభం అవుతుంది.

అయితే ఇంతకు ముందటిలాగా కాకుండా సాయంత్రం ఆరుగంటల వరకూ పోలింగ్ ఉంటుంది. నక్సలైట్ల ప్రాబల్యం ప్రాంతాలు మినహాయించి ఇతర ప్రాంతాలలో ఈ విధంగా ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరువరకూ పోలింగ్ ఉంటుందని అరోరా తెలిపారు. చివరి గంటలో కోవిడ్ పెషేంట్లు ఓటువేసేందుకు, ఈ విధంగా వారి ప్రజాస్వామిక హక్కు సద్వినియోగం అయ్యేందుకు వీలు కల్పించినట్లు సిఇసి తెలిపారు. దేశంలో ఇంతకు ముందటి భారీ స్థాయి ఎన్నికల దశతో పోలిస్తే ప్రపంచగతిలో పలు కీలకమార్పులు వచ్చాయని అరోరా పరోక్షంగా కరోనా గురించి ప్రస్తావించారు. ఇంతకు ముందు ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగాయి. అయితే ఈ ఏడాది జనవరి తరువాతి దశలో తలెత్తిన కోవిడ్ మన జీవన సంవిధానాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసిందని అరోరా వ్యాఖ్యానించారు.

కోవిడ్ రోగులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు..

ఎన్నికలలో కోవిడ్ రోగులు కూడా వచ్చి ఓటింగ్ చేసేందుకు వీలుగా ప్ర త్యేక ఏర్పాట్లు ఉంటాయని సునీల్ అరోరా వెల్లడించారు. ప్రత్యేక ప్రోటోకాల్స్‌ను ఖరారు చేస్తారని వివరించారు. ఇక్కడ జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో సునీల్ అరోరా షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేస్తూ ఈసారి ఎన్నికల దశలను సాధ్యమైనంతగా తగ్గించినట్లు చెప్పారు. రాబోయే పర్వదినాలు ఇతర కారణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తగు విధంగా షెడ్యూల్‌ను ఖరారు చేసినట్లు వివరించారు. మూడు దశల పోలింగ్‌లో ఎన్నెన్ని నియోజకవర్గాలలో ఓటింగ్ ఉంటుందనేది తెలిపారు. అక్టోబర్ 28 నాటి తొలి విడత పోలింగ్‌లో 71 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఓటింగ్ ఉంటుంది. నవంబర్ 3 నాటి రెండో ఫేజ్‌లో 94, నవంబర్ 7వ తేదీనాటి పోలింగ్‌లో మిగిలిన 78 స్థానాలకు ఓటింగ్ జరుగుతుందని తెలిపారు. మూడు దశల ఎన్నికల ప్రక్రియ తరువాత ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ నవంబర్ 10న జరుగుతుంది.

ఉప ఎన్నికలపై 29న నిర్ణయం..

దేశంలో ఓ లోక్‌సభ స్థానానికి, 64 అసెంబ్లీ స్థానాలకు జరిగే ఉప ఎన్నికలపై ఈ నెల 29వ తేదీన తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారని సునీల్ అరోరా వివరించారు. ప్రస్తుత కోవిడ్ దశతో ఎన్నికల నిర్వహణపై కొన్ని రాష్ట్రాలు వెలువరించిన అభిప్రాయాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని, అన్ని స్థాయిల్లో వీటిపై చర్చించి అదేరోజు సాయంత్రం నిర్ణయం వెలువరిస్తామని అరోరా విలేకరులకు తెలిపారు.

