నేటి నుంచి బయో ఆసియా సదస్సు

హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 21,22 తేదీల్లో వర్చువల్ ఘట్టం

రాష్ట్రం తరుఫున పాల్గొననున్న మంత్రి కెటిఆర్, సదస్సులో పాలుపంచుకుంటున్న సత్యనాధెళ్ల, సౌమ్య సామినాథన్ తదితరులు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : నేటి నుంచి నగరంలో రెండు రోజుల పాటు బయో ఏసి యా సదస్సు జరగనుంది. కోవిడ్ కారణంగా ఈ సదస్సును వర్చువల్ విధానం ద్వారా నిర్వహిస్తున్నారు. నేడు, రేపు (ఈ నెల 21,22 తేదీల్లో) రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ఆరోగ్య సంరక్షణ, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనే అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చలు జరుపనున్నారు. ఈ సదస్సుకు లైఫ్-సైన్సెస్ పరిశ్రమలోని పలు కార్పొరేట్ సంస్థలు తమ సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి. దీనిని డాక్టర్ రెడ్డి లాబొరేటరీస్, నోవార్టిస్ సంస్థలు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇందులో అరబిందో ఫార్మా, హెటెరో, లారస్ ల్యాబ్స్ సంస్థలు కూడా భాగస్వామ్యం అవుతున్నాయి. రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రధానంగా కోవిడ్…-19 మహమ్మారిపై కూడా ఈ సమవేశంలో చర్చిస్తారు.

అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైఫ్ సైన్సెస్ పరిశ్రమలో వస్తున్న వివిధ మార్పులపైన కూడా చర్చిస్తారు. ప్రపంచానికి రోగనిరోధక శక్తిని ఇవ్వడంలో భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుతం, భవిష్యత్ గ్లోబల్ వినూత్న వ్యాక్సిన్ల ప్రొవైడర్ కావడానికి తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. రెండు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సులో సత్య నాదెల్ల ( సిఇఒ, మైక్రోసాఫ్ట్), డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ (చీఫ్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ), డాక్టర్ పీటర్ మారక్స్ (డైరెక్టర్, సిబిఆర్, ఎఫ్‌డిఎ), డాక్టర్ వికె పాల్ (సభ్యుడు, ఎన్‌ఐటిఐ ఆయోగ్) ), డాక్టర్ రిచర్డ్ హాట్చెట్ (సిఇఒ, సిఇపిఐ), డాక్టర్ ట్రెవర్ ముండెల్ (ప్రెసిడెంట్, గ్లోబల్ హెల్త్, గేట్స్ ఫౌండేషన్) తదితరులు పాల్గొంటాన్నారు. మన రాష్ట్రం పక్షాన మంత్రి కెటిఆర్ హాజరుకానున్నారు.

Bio Asia Conference will be held over two days