ఈ నెల 22, 23 తేదీలలో బయో సదస్సు

చివరి రోజున మైక్రోసాఫ్ట్ సిఇఒ సత్యనాదెళ్లతో కలిసి పాల్గొననున్న కెటిఆర్

ఆ రోజు కోసమే నిరీక్షిస్తున్న…. ట్విట్టర్‌లో మంత్రి వెల్లడి

హైదరాబాద్ : ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో నగరంలో బయో సదస్సు జరగనుంది. రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సులో దేశ, విదేశాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొంటున్నారు. కొవిడ్-19 సవాళ్లు, మహమ్మారి సృష్టించిన అవకాశాలపై ప్రధానంగా ఈ సదస్సు ఫోకస్ చేయనుంది. మూవ్ ద నీడిల్ అనే థీమ్‌తో అతిపెద్ద లైఫ్ సైన్సెస్ ఈవెంట్ బయో ఆసియా సదస్సు ఈ సారి వర్చువల్‌గా జరగనుంది. గ్లోబల్‌గా కొవిడ్ మహమ్మారి లైఫ్ సైన్సెస్, ఆరోగ్య రంగంలో ఎటువంటి మార్పులు తీసుకువచ్చింది అనే అంశంపై బయో ఆసియా సదస్సు ప్రధానంగా చర్చించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్లోబల్‌గా ఒక శక్తివంతమైన వ్యాక్సిన్ ప్రొవైడర్‌గా ఉన్న భారత్ తన ప్రస్తుత, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను ఈ సదస్సులో పంచుకోనుంది.

సదస్సులో పాల్గొనే సభు్యులు, శాస్త్రవేత్తలు, పాలసీ మేకర్లు, ఫార్మా, బయోటెక్ కంపెనీల ప్రముఖులు అఫర్డబుల్ హెల్త్ కేర్ ఇవ్వటం గురించి, కొవిడ్ లాంటి మహమ్మారులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రపంచం సిద్ధం కావాల్సిన సన్నద్ధతపై విస్తృత చర్చ చేపట్టనున్నారు. కాగా వర్చువల్ విధానంలో జరగనున్న బయో సదస్సులో 23వ తేదీన మైక్రోసాఫ్ట్ సిఇఒ సత్యనాదేళ్ల కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఆయనతో కలిసి రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమలు, పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ కూడా హాజరవుతున్నారు. అయితే సత్యనాదేళ్లతో కలిసి సదస్సులో పాల్గొనేందుకు తానెంతో ఆసక్తిగా ఉన్నట్ల్లు సోమవారం మంత్రి కెటిఆర్ తన ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు.

ఈ సమావేశం కోసం చాలా ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నానని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్య రంగాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసిన కొవిడ్ నుంచి రిఫ్రెష్ అవ్వాల్సిన ఆవశ్యకతను సదస్సులో ప్రధానంగా చర్చిస్తామని పేర్కొన్నారు. కొవిడ్-19 సవాళ్లు, మహమ్మారి సృష్టించిన అవకాశాలు, సాంకేతికత వినియోగం వంటి అంశాలపై సుదీర్ఘ చర్చ ఉంటుందని ట్విట్టర్‌లో మంత్రి కెటిఆర్ వెల్లడించారు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి వైరస్‌లు వచ్చినా దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు కూడా ఈ సదస్సు దోహదపడేందుకు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Bio conference will be held in city on Feb 22 and 23