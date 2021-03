ప్రాంతీయ పార్టీల ఐక్య సంఘటన!

ఇప్పుడు కేంద్రం అధికారంలో ఉన్న బి.జె.పి. పార్టీ స్వాతంత్య్రానంతర కాలంలో జనసంఘ్‌గా ఉనికిలోనే లేదు. ఆర్.ఎస్.ఎస్. భావజాలంలో ఉన్న ఈ పార్టీకి 1989 ఎన్నికల్లో రెండు పార్లమెంటు సీట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. మహాత్మా గాంధీని హత్య చేసిన నేరానికి అప్పటి సుప్రీంకోర్టు ఆర్.ఎస్.ఎస్.కు చెందిన గాడ్సేకు ఉరిశిక్ష విధిస్తే, అప్పటి ప్రధాన మంత్రి నెహ్రూ ఆ సంస్థ పై నిషేధం విధించారు. దేశభక్తి పార్టీగా చెప్పుకోబడే ఆ పార్టీ భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటంలోనూ పాల్గొన్న దాఖలాలు లేవు. భారత దేశానికి స్వాతంత్య్రం తీసుకొచ్చిన పార్టీగా కాంగ్రెస్ దేశాన్ని యాభైఆరు సంవత్సరాలు ఏలగలిగింది. నెహ్రూ కుటుంబం నుంచి బలమైన నాయకులుగా పండిత్ నెహ్రూ, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ కాంగ్రెస్ రథ సారథులుగా, ప్రధాన మంత్రులుగా ఉన్నంత కాలం జనసంఘ్ పార్టీని కానీ, పేరు మార్చుకున్న బి.జె.పి.ని కాని అధికారంలోకి రాకుండా ఆపగలిగారు.

రాజీవ్ మరణం తర్వాత బలపడటం ప్రారంభమైన బి.జె.పి. వాజ్‌పేయ్ నాయకత్వంలో నేషనల్ డెమొక్రాటిక్ అలయెన్స్‌గా (ఎన్‌డిఎ) ఆరేళ్లు దేశాన్నేల గలిగింది. 2014 ఎన్నికల్లోనూ, 2019 పార్లమెంటు ఎన్నికల్లోనూ ఎన్‌డిఎగా పోటీలోకి దిగినా ఒక్క బి.జె.పి.యే పూర్తి మెజారిటీ సాధించగలిగింది. ఈ ప్రస్థానంలో అద్వానీ రథ యాత్రలు, బాబ్రీ విధ్వంసం, అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం అంశంలాంటి అనేక విషయాలు బి.జె.పి. ఓటు బ్యాంకును పెంచాయి. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ను బలహీనపరచడానికి స్వాతంత్య్రానంతర కాలం నుంచి బి.జె.పి. ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. అందుకోసం జనతా పార్టీ పేరుతో అన్ని పార్టీలు కలిశాయి. ఇందిరా గాంధీ విధించిన ఎమర్జెన్సీ జనతాకు లాభించింది. మొదటి సరిగా 1977లో కాంగ్రెస్‌ను ఓడించి జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. మూడేళ్లలో పార్టీ కూలిపోయినా కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక పార్టీలు పెరిగాయి. కేంద్రం పార్టీలు చేసిన నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రాంతీయ పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి.

బి.జె.పి. బలపడటానికి అయోధ్య సమస్యే ఆయుధమైంది. జాతీయ పార్టీలైన కమ్యూనిస్టు పార్టీలు, కాంగ్రెస్, బి.జె.పి.లు ఆయా రాష్ట్రాల సమస్యలను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ప్రాంతీయ పార్టీలు వచ్చాయి. ముందయితే బి.జె.పి. ప్రాంతీయ పార్టీలను కలుపుకొని కాంగ్రెస్‌ను బలహీన పరచడం కొనసాగించి 2014 వరకు పూర్తిస్థాయి విజయం సాధించిది. బి.జె.పి. వైఫల్యాలను విశేషంగా ప్రచారం చేసి తామేం చేశామో, బి.జె.పి. ఏం చేస్తుందో చెప్పి తిరిగి అధికారానికి రావడానికి కాంగ్రెస్ ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. అదే పాత చింత కాయ పచ్చడి అరిగిపోయిన రికార్డు లాంటి సెక్యులరిజం పైన్నే కాంగ్రెస్ ఆధారపడి బోల్తా పడింది. కేంద్రంలో, రాష్ట్రాల్లోని నాయకత్వం ప్రజల ఆధునిక అవసరాలేంటో, సెంటిమెంట్లు ఏమిటో గుర్తించకపోవడమే కాకుండా బి.జె.పి. మతతత్వాన్ని, రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చర్యలను, బహుజన వ్యతిరేకతను ప్రచారాంశాలు చేయలేకపోయింది. కేంద్రంలోనూ, చాలా రాష్ట్రాల్లోనూ అధికారం కోల్పోయి నామావశిష్టమై మిగిలింది కాంగ్రెస్.

కమ్యూనిస్టు పార్టీల తప్పుడు నిర్ణయాలు, చారిత్రిక తప్పిదాలు, ఏ మార్పులు లేని అగ్రవర్ణ నాయకత్వం, సూడో సెక్యులరిజం, దేశ కాలమాన పరిస్థితుల కనుగుణంగా సిద్ధాంతాలను మలుచుకోకపోవడం, లోపించిన నిజాయితీ, బి.జె.పి. మత సెంటిమెంట్లను ఓడించే శక్తి లేమి వల్ల దాదాపు అన్నీ రాష్ట్రాల్లోనూ అధికారం కోల్పోయింది. మరో జాతీయ పార్టీ బి.ఎస్.పి. తనను తాను ఒక్క రాష్ట్రానికే కుదించుకొని పార్టీని విస్తరించకపోవడం, ఆ రాష్ట్రంలోనూ మిత్రులెవరో, శత్రువులెవరో, చిన్న శత్రువు, పెద్ద శత్రువును గుర్తించకపోవడం వల్ల ఒక్క రాష్ట్రంలోనూ అధికారంలో లేకుండా నామావశిష్టమై మిగిలింది. ఇలా జాతీయ పార్టీలనన్నింటిని మట్టి కరిపించి కేంద్రంలో తిరుగులేని శక్తిగా నిలిచింది బి.జె.పి. ఏ అభివృద్ధి ప్రణాళిక, మానవీయ కోణం మ్యానిఫెస్టో లేకున్నా మత సెంటిమెంట్లను, జాతీయతను, దేశభక్తి సెంటిమెంట్లను రెచ్చగొట్టి దేశాన్నేల గలుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఏ జాతీయ పార్టీ బి.జె.పి.ని ఢీ కొని కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగల స్థితిలో లేవు.

జాతీయ పార్టీలన్నీ కలిసి పోటీ చేసి బి.జె.పి.ని ఎదుర్కొనే స్థితిలో లేవు. ఈ జాతీయ పార్టీలు ఒకరినొకరు ఓడించుకొనే ప్రయత్నం చేస్తూ బి.జె.పి. గెలువడానికి పరోక్షంగా సహకరిస్తున్నారు. ఆత్మహత్యా సదృశమైన చర్యలతో తమ ఉనికినే మాయం చేసుకుంటున్నారు. ఇలా 1989లో రెండు పార్లమెంటు సీట్లతో ఉన్న బి.జె.పి. 2014 నాటికి 300 పై చిలుకు సీట్లతో, 2019 నాటికి 400 పార్లమెంటు సీట్లతో ఏ పార్టీ సపోర్టు లేకుండా దేశాన్నేల గలిగే స్థితికి చేరుకుంది. ఏ పార్టీ అయినా సరే పూర్తి మెజారిటీతో అధికారంలోకి రావడం కొత్త విషయం కాదు. వింత విషయమూ కాదు. నిరంతర శ్రమ, రాజకీయ ఎత్తుగడలు, మ్యానిఫెస్టోలతో ఆకర్షించడం, ప్రజాదరణ గల నాయకత్వ పటిమ వల్ల సాధ్యమే. ఒక పార్టీ పోయి మరో పార్టీ అధికారంలోకి రావడమూ తప్పేం కాదు. కానీ ఇవేవీ కాకుండా లౌకికత్వాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తూ, మత సెంటిమెంట్లను రెచ్చగొడుతూ విద్వేషం పునాదాలపై అధికారంలోకి వచ్చింది.

ద్వేషం పునాదుల పైన్నే పాలన కొనసాగిస్తుంది. మనిషి, అభివృద్ధి సంక్షేమం అనే పదాలను పక్కకు పెట్టి మతసామరస్యతకు భంగం కలిగించే విధంగా పాలన కొనసాగిస్తుంది. మనిషిని మనిషి ప్రేమించుకొనే తత్వానికి బదులుగా మనుషులను మతాలుగా, కులాలుగా విభజించి పాలిస్తుంది. ఒక మనిషివై మరొక మనిషి అధికారాన్ని, ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నించడానికి బదులు ప్రోత్సహిస్తుంది. వాజ్‌పేయ్ కాలంలో రాజ్యాంగాన్ని సమీక్ష చేయాలన్న అంశాన్ని ముందుకు తెస్తే మోడీ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగాన్ని మార్చే ప్రయత్నంలో ఉంది. ప్రపంచ రాజ్యాంగాల్లో ఉత్తమోత్తమైనదిగా ఖ్యాతి పొందిన అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగానికి, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి భంగం కలిగించే విధంగా బి.జె.పి. చర్యలున్నాయి. రాచరిక వ్యవస్థను, మను ధర్మాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించే ప్రయత్నంలో బి.జె.పి. పాలన ఉంది. మైనారిటీలకు, దళితలకు, బి.సి. కులాలకు, ప్రగతిశీల శక్తులకు అభద్రతా భావం నెలకొంది. బి.జె.పి.కి ప్రత్యామ్నాయంగా ఏ పార్టీ కేంద్రంలో పాలన చేయగల స్థితి లేదు కాబట్టే బి.జె.పి. Hidden ఎజండాను అమలు చేస్తుంది.

అయితే బి.జె.పి. ఇంతకాలంగా పార్టీలను ఓడించి కేంద్రంలోనూ, రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రభుత్వాల నేర్పర్చింది జాతీయ పార్టీలపై విజయం సాధించడం వల్లనే. కానీ చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికీ ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకత్వంలోని పార్టీలే అధికారంలో ఉన్నా యి. ప్రాంతీయ పార్టీల ఎజండా, పార్టీల స్థాపనకు గల కారణాలు వేరు మాత్రమే కాదు, ప్రత్యేకమైనవి. ఆ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు, ఆత్మగౌరవానికి, ప్రాంతాల అభివృద్ధికి సంబంధించినవి. జాతీయ పార్టీలు ఆయా ప్రాంతాలు, రాష్ట్రాలు, ప్రదేశాలపై చూపిన వివక్ష, ఫెడరల్ స్ఫూర్తిని భంగపరచడం వల్ల ప్రాంతీయ పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి. తమ రాష్ట్రాలను అజేయంగా పాలిస్తున్నాయి. ద్రవిడ నేల వివక్షను ప్రశ్నిస్తూ డి.ఎం.కె, సామాజిక న్యాయ పార్టీగా ఎస్.పి. అగ్రవర్ణాల కుటిల ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ బి.సి.ల పార్టీగా ఆర్.జె.డి, కమ్యూనిస్టు నిరంకుశ ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తూ తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఈశాన్య రాష్ట్ర ప్రయోజనాల నుంచి బి.జె.పి, తెలంగాణపై జరుగుతున్న వివక్షలోంచి టి.ఆర్.ఎస్, కాంగ్రెస్ క్రియారాహిత్య చర్యల్లోంచి వై.ఎస్.ఆర్.పి, మరాఠాల ఆత్మగౌరవంలోంచి శివసేన, తెలుగు ఆత్మగౌరవం నినాదంతో టి.డి.పి, అస్సాం గణసంగ్రామ్ పరిషత్, ఆవినీతి రహిత పాలన నినాదంలోంచి ఎ.ఎ.పి, లాంటి అనేక పార్టీలు వచ్చాయి. ఇందులో కొన్నిపార్టీలు, నితీశ్ కుమార్ జె.డి.పార్టీ బి.జె.పి.తో కలిసి ప్రాంతీయ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసుకుంటూ ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాయి. మిగితా పార్టీలన్నీ తమ రాష్ట్రాలను జాతీయ పార్టీలు కంటే మెరుగ్గా పాలిస్తు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాపాడుతున్నాయి. జాతీయ పార్టీలకు ఏ మాత్రం లొంగడం లేదు. కేంద్రం చూపే వివక్షను ప్రశ్నిస్తూ పోరాడి నిలుస్తున్నాయి. కేంద్రం ఫెడరల్ స్ఫూర్తిని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు బి.జె.పి దృష్టి ఈ ప్రాంతీయ పార్టీల పై పడింది. ఆయా రాష్ట్రాల్లో తిష్ఠ వేయాలని చూస్తుంది.

ప్రాంతీయ పార్టీల హననాన్ని ఆపి, ఫెడరల్ స్ఫూర్తిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీలపై ఉంది. దేశ ప్రయోజనాలను, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను, ప్రజాస్వామ్యాన్ని, దేశ సెక్యులర్ స్వభావాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు మరింత బలపడాలి. జాతీయ పార్టీలను ఓడించినట్టు ప్రాంతీయ పార్టీలను ఓడించడం అంత సులభం కాకున్నా బి.జె.పి ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఇతర పార్టీలతో కలిసో, మత, జాతీయ, దేశభక్తి సెంటిమెంట్లను రెచ్చగొట్టడం ద్వారా పాగవేయాలని చూస్తుంది. ఉదాహరణకు నితీశ్ కుమార్, రాం విలాస్ పాశ్వాన్‌లతో కలిసి బీహారులో, దేవగౌడ వ్యతిరేక శక్తులతో కలిసి కర్నాటకలో విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు బి.జె.పి కన్ను పశ్చిమ బెంగాల్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులపై పడింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ను ఓడించడానికి సి.పి.ఎం, బి.జె.పి అప్రకటిత ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, తెలంగాణలో టి.డి.పి, నామమాత్రంగా మిగిలిన కాంగ్రెస్‌లను ఆశ్రయించవచ్చు. తమిళనాడులో ఎ.ఐ.డి.ఎం.కె. ఉండనే ఉంది.

ఇలా ప్రాంతీయ పార్టీలు బలంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లోనూ బి.జె.పి. కి స్థానం కలిగిస్తే ఆ పార్టీలు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టే అవుతుంది. ఒకే పార్టీ పాలన పేరు మీద బహుళత్వానికి తెర దించినట్టే అవుతుంది. ఏకధ్రువ ప్రపంచం, మతరాజ్యం ఏర్పడితే మనిషితనం, మానవత్వం మంటగలుస్తుంది. వివిధ మతాలు, సంస్కృతులు, భాషలు, ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికత్వం వర్ధిల్లాలంటే ఫెడరల్ స్ఫూర్తి గల పార్టీలుండి తీరాలి. అందువల్ల ప్రస్తుతం ప్రాంతీయ పార్టీల ఐక్య సంఘటనతో కూడుకున్న ఫెడరల్ ఫ్రంట్ కావాలి. ఫెడరల్ ఫ్రంట్‌కు నాయకత్వం వహించి ముందుకు నడిపించ గల శక్తి యుక్తులు ఎవరికున్నాయి? పిల్లిమెడలో గంటనెవరు కట్టాలి-? నవీన్ పట్నాయకుడా? కెసిఆర్? కేజ్రీవాలా?, యువ నేత, నవ నేత జగనా ? మరెవరూ ? కాలమే నిర్ణయిస్తుంది. మీరూ ఆలోచించండీ.

BJP did not exist as mass movement in Independence period