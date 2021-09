యుపిపై బిజెపి నజర్

వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి మార్చి మాసాల్లో జరగబోయే ఉత్తరప్రదేశ్ శాసన సభ ఎన్నికలకు భారతీయ జనతా పార్టీ సన్నాహాలు ముమ్మరం చేసింది. 403 శాసన సభ స్థానాలున్న ఈ అతి పెద్ద రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అధికారం చెలాయిస్తున్న బిజెపి తన పట్ల గూడుకట్టుకోనున్న పాలక వ్యతిరేకత తదితర ప్రతికూల పరిస్థితులను నుంచి తప్పించుకొని తిరిగి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని దీక్ష బూనింది. 80 లోక్‌సభ స్థానాలున్న ఉత్తరప్రదేశ్‌లో తన గెలుపోటములు ఆ తర్వాత రెండేళ్లలో జరగబోయే సాధారణ ఎన్నికలపై గట్టి ప్రభావం చూపుతాయన్న కోణం ఆ పార్టీని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తున్నది. యుపి జనాభాలో అత్యధిక సంఖ్యాకులైన (42%) వెనుకబడిన తరగతుల (ఒబిసిలు) ఓటును ఆకట్టుకుంటేగాని అక్కడ గెలుపు సునాయాసం కాదనే స్పృహతో పావులు కదుపుతున్నది. 2017లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ వర్గం దన్ను దానికి విశేషంగా లభించింది. అప్పుడు యుపి అసెంబ్లీకి బిజెపి తరపున ఎన్నికైన 312 మంది శాసన సభ్యులలో 101 మంది వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన వారే.

అయితే ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్య నాథ్ మంత్రి వర్గంలో తమకు సరైన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వలేదని, టీచర్ రిక్రూట్‌మెంట్ వంటి సందర్భాల్లో రిజర్వేషన్ల విషయంలో మోసం చేశారనే కారణాల మీద ఇప్పుడు ఒబిసిలు బిజెపి పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుల ప్రాతిపదిక జన గణన జరిపించడం లేదన్న కారణమూ ఒబిసిలను బిజెపికి దూరం చేసిందని భావిస్తున్నారు. ఇలా పలు రకాలైన బలమైన హేతువులు చూపించి తన పాలనపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న ఆ వర్గాన్ని తిరిగి తమ వైపు తిప్పుకోడానికి పార్టీ అగ్ర నాయకత్వం విశేషమైన ప్రాధాన్యాన్ని ఇస్తున్నది. ప్రముఖ ఒబిసి నాయకుడు, కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను పార్టీ తరపున యుపిలో ఎన్నికల ఇన్‌ఛార్జీగా నియమించడం కూడా ఇందులో భాగమే. గత జులైలో జరిగిన కేంద్ర మంత్రి వర్గ విస్తరణలో ప్రధాని మోడీ యుపి నుంచి ఒకేసారి ఏడుగురికి చోటు కల్పించారు. వీరిలో ఆరుగురు ఒబిసిలే. కేంద్రం నిర్వహించే వైద్య విద్య ప్రవేశ పరీక్షలో 27 శాతం కోటాను కల్పించారు.

ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌కు ఎన్నికల వ్యవహారాల నిర్వహణలో మంచి అనుభవముందని చెబుతున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చిన కొత్త వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా తొమ్మిది మాసాలుగా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతులు సాగిస్తున్న ఉద్యమం మూలాలు పంజాబ్, హర్యానాలతో పాటు పశ్చిమ యుపిలో కూడా బలంగా ఉన్నాయి. యుపి ఎన్నికల్లో బిజెపికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని ఇటీవల జరిగిన రైతు మహా పంచాయత్‌లో వారి నేతలు పిలుపు ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది ప్రధాన ప్రతిపక్షం సమాజ్‌వాదీ పార్టీకి (ఎస్‌పి) కలిసొచ్చే అంశం. యుపి ఒబిసి జనాభాలో దాదాపు 20 శాతంగా ఉన్న యాదవుల ఓట్లు ఈ పార్టీ వైపే మొగ్గి ఉంటాయి. అలాగే ఆ సామాజిక బృందానికే చెందిన కుర్మీలు 7.5 శాతంగా ఉన్నారు. ఇంకా లోధ్, గడారియా, నిషాద్, అన్సర్, తేలి, జాట్, ప్రజాపతి, కాశ్యప్, శాక్య, నాయీ, రాజ్‌భర్, బదాయీ, లోనియా, మౌర్య, ఫకీర్, లోహర్, కోయిరి, దునియా, సాయిని, భుర్జీ, దర్జీ వంటి అత్యంత వెనుకబడిన తరగతులు (ఎంబిసిలు) 30 నుంచి 40 శాతం వరకు ఉంటారు.

ఎంబిసిలకు చెందిన ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ ప్రసాద్ మౌర్యకు ఒబిసిల ఓట్ల సమీకరణ బాధ్యత అప్పగించారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పదవినే ఈయనకు ఇస్తామని బిజెపి అగ్ర నాయకత్వం అనధికారికంగా ఆశజూపి మాట తప్పిందనే అసంతృప్తి ఈ వర్గాల ప్రజల్లో ఉందని చెబుతున్నారు. అయితే మౌర్య మాత్రం దానిని వ్యక్తం చేయకుండా పార్టీ కోసం ఒబిసి ఓట్ల సమీకరణలో తలమునకలై ఉన్నారు. పలు జిల్లాల్లో అభివృద్ధి పథకాలను ప్రారంభిస్తున్నారు. 5 శాతంగా ఉన్న లోధ్ వర్గీయులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ వర్గానికి మొదటి సారిగా కేంద్ర కేబినెట్‌లో ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు బిఎల్ వర్మను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఇటీవల మరణించిన కళ్యాణ్ సింగ్ ఈ వర్గం వారే. ఆయన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు అమిత్ షా సహా పలువురు బిజెపి కేంద్ర నాయకులు వెళ్లి పరామర్శించారు. పూర్వాంచల్‌లో 50 శాసన సభా నియోజకవర్గాల్లో కీలకంగా ఉన్న కుర్మీ ఓట్లను తన వైపు తిప్పుకునే వ్యూహాన్ని కూడా బిజెపి ప్రయోగిస్తున్నది. ఇలా ఇన్ని మార్గాల్లో యుపిని కమ్ముకొని మెజారిటీ ఓట్లు సాధించుకొని అక్కడ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలని బిజెపి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎంత వరకు ఫలిస్తాయో చూడాలి. రైతు వ్యతిరేకత సంగతి అలా ఉంచితే యోగి ఆదిత్య నాథ్ పరిపాలన అక్కడి ప్రజలను అంతగా అలరించినట్టు కనిపించడం లేదు. అలాగే పెట్రోల్, వంటగ్యాస్ ధరలు మిన్నంటడం ఇతర సరకుల ధరలు కూడా గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడం, నిరుద్యోగం ఎన్నడూ లేనంతగా పెరిగిపోడం వంటివి యుపి ఎన్నికల్లో ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాయో తెలియవలసి ఉంది.

BJP gets going for UP assembly elections 2022