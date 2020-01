కేజ్రీవాల్ గెలుపే బిజెపి లక్ష్యమా?

దేశం అంతా ప్రభంజనాలు చూపుతున్నా జనసంఘ్ రోజుల నుండి తమకు పట్టు గల దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో మాత్రం బీజేపీ తన పట్టు చూపలేక పోతున్నది. 22 ఏళ్లుగా అక్కడ అధికారంలోకి రాలేక పోతున్నది. పార్టీలో ప్రజాదరణ గల నాయకులు ఉంటె, ప్రజల నుండి నాయకత్వంలోకి రాలేక పోయిన తమవంటి వారికి ఇబ్బందికరం అనుకొంటూ వ్యూహాత్మకంగా అటువంటి నేతలను ఇంటికి పంపడం బిజెపి ఆవిర్భావం నుండే అగ్రనాయకత్వం చేస్తూ వస్తున్నది. అటువంటి కుట్రలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి పదవి నుండి మదన్ లాల్ ఖురానాను పంపిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీలో ప్రజలతో సంబంధం గల నాయకుడిని బిజెపి పొందలేక పోయింది. ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్దియా అన్నట్లు మొత్తం ప్రచారం ఆయన సారధ్యంలో జరుగుతున్నది. హర్యానా, ఝార్ఖండ్ ఎన్నికలలో ఎదురైన పరాజయాల తర్వాత తమ ప్రతిష్టను కాపాడుకోవడం కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కొంతమేరకు ఢిల్లీ ఎన్నికలకు దూరంగా ఉంటున్నారు.

దేశంలో మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలు అన్ని బిజెపిని చూసి ఎన్నికల ప్రచారాలు యెట్లా జరపాలని నేర్చుకొనే ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఢిల్లీలో మాత్రం విపరీతంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి, డాబుగా ప్రచారం చేపట్టకుండా కేజ్రీవాల్ బాటలో చిన్న, చిన్న సమావేశాలతో, ఇంటింటికి తిరుగుతూ బీజేపీ ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థుల ఎంపిక జరిపిన తీరు సహితం గెలుపు పట్ల ఆ పార్టీ తీవ్రంగా లేదనే అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తున్నది.

అమిత్ షా నిత్యం కనీసం రెండు సభలకు హాజరవుతున్నారు. అవన్నీ కానీలలో 500 మంది నుండి 2000 మందికి మించని చిన్న చిన్న సమావేశాలు. స్వయంగా కొందరు పార్టీ కార్యకర్తల ఇళ్లకు అప్పటికప్పుడు వెళ్లి భోజనం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి ఢిల్లీ ప్రజలతో అమిత్ షాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. బిజెపి అధ్యక్షుడిగా, హోమ్ మంత్రిగా మాత్రమే ప్రజలకు తెలుసు. అయితే ఢిల్లీ పోలీస్ ఆయన క్రింద ఉండడంతో ౠసూపర్ కాప్’ గా, ఢిల్లీ లెఫ్టనెంట్ గవర్నర్ తో పాటు అధికారుల బదిలీలు, భూమి వంటి వ్యవహారాలు సహితం ఆయన పరిధిలోనివి కావడంతో ౠసూపర్ చీఫ్ మినిస్టర్’ వలే ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నట్లున్నది. ఢిల్లీ ప్రచారం పట్ల బీజేపీ ఒక విధంగా అనాసక్తిగా కనిపిస్తున్నది. ఇక్కడ గెలుపొందడం పట్ల ఆ ఆపార్టీ ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు లేదు.

ప్రతిపక్షంలో కాంగ్రెస్ మినహా మరే పార్టీని చూసి బీజేపీ ఇప్పుడు భయపడటం లేదు. అందుకనే తమకు సాధ్యం కానీ పక్షంలో మరేదైనా పార్టీ వచ్చినా, వారిని ఎట్లగునో ఒక విధంగా తమ దారిలోకి తెచ్చుకోవచ్చనే అభిప్రాయం వారిలో వ్యక్తం అవుతున్నది. అందుకనే కేజ్రీవాల్ ఓటమి చెందితే అక్కడ కాంగ్రెస్ బలపడుతుంది. దేశ రాజధానిలో కాంగ్రెస్ బలపడటం ఒక విధంగా ఆ పార్టీలో నూతన ఉత్తేజం కలిగించే అవకాశం ఉంటుంది. మరోవంక, మహారాష్ట్రా, ఝార్ఖండ్ లలో అధికారం కోల్పోయిన బీజేపీ దృష్టి అంతా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభావం తగ్గుతుందనే సంకేతం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేదు. పైగా, దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్ధిక సమస్యలు ఆ పార్టీకి అంతుబట్టడం లేదు.

ఆర్టికల్ 370 రద్దు, అయోధ్య రామమందిర వంటి భావాత్మక అంశాల ద్వారా లభించే రాజకీయ ప్రయోజనం పరిమితమని మహారాష్ట్రా, హర్యానా, ఝాఖండ్ ఎన్నికలు నిరూపించాయి. అందుకనే వ్యూహాత్మకంగా చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఢిల్లీలో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది.

కేజ్రీవాల్ అధికారంలో ఉండడం ద్వారా ప్రతిపక్ష శిబిరంలో కాంగ్రెస్ దూకుడును కట్టడి చేసేందుకు ఉపయోగ పడతారు. అందుకనే విస్తృత రాజకీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా కేజ్రీవాల్ తిరిగి గెలుపొందడం తమకు అవసరం అనే అభిప్రాయం బిజెపి వ్యూహకర్తలలో వ్యక్తం అవుతున్నది. అందుకనే హోమ్ మంత్రిగా తమ ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తుందో చెప్పడానికి బదులు సిసి కెమెరాలు, ఢిల్లీలో రోడ్ ప్రమాదాలు, వైఫై హాట్ స్పాట్లు వంటి చిన్న చిన్న అంశాలకు అమిత్ షా పరిమితం అవుతున్నారు.

నరేంద్ర మోదీని ౠహిందుత్వ రాజకీయవాదీ’ అన్నట్లు ఒక బూచి వలే చూపి మైనారిటీల మద్దతు పొందాలని కాంగ్రెస్ విఫల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఆయన ఎప్పుడు అటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు. 2014, 2019 ఎన్నికలలో ఆయన అవినీతి, దేశ రక్షణ వంటి అంశాలనే ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. కానీ, గత ఆరేళ్లలో మొదటి సారిగా బీజేపీ ౠహిందుత్వ’ ఓట్ల కోసం ఢిల్లీలో ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది. స్థానికంగా తాము ఎదుర్కొంటున్న నాయకత్వ కొరతను ఆ విధంగా భర్తీ చేసుకొనే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుంది.

బహుశా 2014 తర్వాత మొదటి సారిగా ఒక అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ప్రధాని మోదీ ఇమేజ్ తో ఓట్లు పొందే ప్రయత్నం బిజెపి చేయడం లేదు. అమిత్ షా ముందుడటం ఒక విధంగా బిజెపికి నష్టమే అని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై వ్యతిరేకంగా దేశంలో మరెక్కడా లేని విధంగా ఢిల్లీ, ఉత్తర ప్రదేశ్ లలో ఉద్యమాలు జరగడం, అవి హింసాయుతం కావడం తెలిసింది. ఢిల్లీలోని రెండు కేంద్ర విశ్వవిద్యాలలో జరిగిన హింసాయుత సంఘటనలలో ఢిల్లీ పోలీస్ ను ప్రజలు దోషిగా భావిస్తున్నారు. అందుకు వారిపై ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ అధికారం గల అమిత్ షా బాధ్యత వహించవలసిందే. ఐదేళ్ల క్రితం జరిగిన ఎన్నికలలో సహితం చివరి నిముషంలో కిరెన్ బేడీని ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా తీసుకొచ్చి కేజ్రీవాల్ కు అఖండ విజయం చేకూర్చడం గమనార్హం.

మొత్తం 70 సీట్లలో ఆ పార్టీ 67 గెల్చుకోగా, బీజేపీకి మూడు సీట్లతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆమె అహంకారంతో వ్యవహరించిన కారణంగా బిజెపి కార్యకర్తలు సహితం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఆమె వలే అమిత్ షా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి కాకపోయినా, ఆమె వలే ఓటర్ల పట్ల అహంకార పూరితంగా వ్యవహరించే వ్యక్తి కాకపోయినా, ఆయన సారధ్యం పార్టీకి ప్రయోజనం కలిగించే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. ప్రత్యర్ధులు చేరుకోలేని విధంగా భారీ స్థాయిలో ఎన్నికల ప్రచారాల నిర్వహణలో దేశంలో ఒక నూతన వరవడిని ఏర్పాటు చేసిన అమిత్ షా ఈ పర్యాయం మాత్రం అందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

కేజ్రీవాల్ మాత్రం వ్యూహాత్మకంగా కేంద్రానికి, ముఖ్యంగా ప్రధానికి వ్యతిరేకంగా ఆరోపణలు చేసి సంచలనాలు సృష్టించే రాజకీయాలకు కొంతకాలంగా స్వస్తి పలుకుతున్నారు. ఒక వంక బీజేపీ, మరో వంక కాంగ్రెస్ ఎంతగా రెచ్చగొడుతున్న మతపరమైన అంశాలను పట్టించుకోవడం లేదు. తొలి నుండి తాను ప్రస్తావిస్తున్న ఢిల్లీ – కేంద్రంల మధ్య అధికార పంపిణీలో స్పష్టత, తన ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ప్రాధమిక విద్య, వైద్యం, ఇతర రంగాలలో చేసిన గణనీయ పురోగతిని మాత్రమే చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి అంశాలకు పరిమితం అవుతున్నారు. ఆప్ నేతలు మొదట్లో 50 సీట్ల వరకు తేలికగా గెలుచుకో గలమని అంచనా వేశారు. కానీ ఇప్పుడు 60 నుండి 65 సీట్ల వైపు చూస్తున్నారు. అయితే ఎన్నికల ఫలితాలను ఊహించడం అంత సులభం కాకపోయినప్పటికీ ఢిల్లీలో బిజెపి రాజకీయ ఎత్తుగడలతో నిగూఢమైన వ్యూహతో పాటు, ఒక విధమైన అశక్తత కూడా వ్యక్తం అవుతున్నది.

గత పర్యాయం ఢిల్లీ ఎన్నికలలో నాలుగు బహిరంగ సభలలో ప్రసంగించిన ప్రధాని ఈ సారి ఇప్పటి వరకు ఒక్క సభలో కూడా ప్రసంగించలేదు. చివరి రోజులలో ఒకటి, రెండు చోట ప్రసంగించవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఢిల్లీ బిజెపి అయితే కనీసం 10 సభలలో ప్రసంగించమని కోరింది. ఇక కాంగ్రెస్ ఈ ఎన్నికలలో ఎక్కడ పోటీ చేస్తున్న సూచనలు కనిపించడం లేదు. ఆ పార్టీని ఎవ్వరు తీవ్రంగా పరిగణించడం లేదు.

BJP is unable to come to power in Delhi