గాంధీనగర్: సర్పంచ్ కుమారుడు తన ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి దళిత యువతిని(19) తుపాకీతో బెదిరించి… ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడిన సంఘటన గుజరాత్‌లోని రాజ్‌కోట్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… స్థానిక బిజెపి నేత, సర్పంచ్ కుమారుడు అమిత్ పడలియా తన స్నేహితులు కాంగ్రెస్ నేత శాంతి పడలియా, విపుల్ షేఖ్దాతో కలిసి దళిత యువతిని తుపాకీతో బెదిరించి ఇంట్లో నుంచి బలవంతంగా కారులో తీసుకెళ్లారు. అనంతరం ఆమెను ఊరి శివారులోకి తీసుకెళ్లి… సదరు యువతిపై ముగ్గురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. తరువాత బాధితురాలిని ఇంటికి దగ్గర వదిలివెళ్లిపోయారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాధితురాలును ఆరోగ్య పరీక్షల నిమిత్తం గోండల్ సివిల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

BJP, Sarpanch’s son, his Friends gang rape on Women,Amit Padaliya and his friends Vipul Shekhda and Shanti Padaliya rape on Dalit women with Gun Point