న్యూఢిల్లీ: ఒకే దేశం, ఒకే ఎన్నికపై గట్టి సందేశమివ్వాలని బిజెపి నిర్ణయించింది. ఈ నెలాఖరు వరకల్లా దేశవ్యాప్తంగా 25 వెబినార్లు నిర్వహించాలని భావిస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించే ఈ వెబినార్లలో సీనియర్ నేతుల, విద్యావేత్తలు, న్యాయ నిపుణులు పాల్గొంటారని ఆ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. 2014లో అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి ప్రధాని మోడీ ఈ అంశాన్ని పలుమార్లు ప్రస్తావించారు. లోక్‌సభ, రాష్ట్రాల శాసనసభలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వేర్వేరుగా నిర్వహించడం వల్ల అభివృద్ధికి ఆటంకం కలుగుతోందని ప్రధాని అంటున్నారు. ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ కొన్ని నెలలకోసారి దేశంలోని ఏదో ఓచోట ఎన్నికలు జరుగుతుండటం వల్ల అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోతున్నాయని ప్రధాని అన్నారు. ఒకే దేశం, ఒకే ఎన్నికపై లోతుగా చర్చించాలని ప్రధాని సూచించారు.

BJP to hold 25 webinars to one nation, one election