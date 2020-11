అబద్ధాల చక్రవర్తులు బిజెపి నేతలు

ఎంత మంది ఖాతాల్లో రూ.15 లక్షలు వేశారు?

ఇక్కడ కూడా వ్యాక్సిన్ ఫ్రీ అంటారేమో

వారి హామీలన్నీ రాజకీయ లబ్ధికోసమే

రోహింగ్యాలుంటే కేంద్రం నిద్రపోతున్నదా?

బండి సంజయ్‌కి మతి తపిందా?

‘విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్’ సదస్సులో కెటిఆర్ పంచ్‌ల మీద పంచులు

హైదరాబాద్ : అబద్ధాల చక్రవర్తులు మన బిజెపి నేతలు అని టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెండ్, రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఎన్నికల్లో ప్రయోజనం సాధించేందుకు ఎన్ని జూటా వాగ్ధానాలైనా చేస్తారని మండిపడ్డారు. ఇటీవల జరిగిన బిహార్ ఎన్నికల్లో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు కరోనా వ్యాక్సిన్ ఫ్రీ అన్నారు…మరి ఎంత మందికి ఇచ్చారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికలు ముగిసిన తరువాత ఆ హామిని కమలనాధులు పూర్తిగా విస్మరించారన్నారు. ప్రస్తుతం జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల్లో కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఉచితంగా కరోనా టీకా ఇస్తాం అని అంటారేమో వేచి చూడాలని సైటర్లు వేశారు. 2014 జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా జన్‌ధన్ ఖాతాల్లో రూ.15 లక్షల చొప్పున పేదల బ్యాంక్ ఖాతాల్లో వేస్తామని ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు చేశారన్నారు.

కానీ ఏ ఒక్కరి ఖాతాలో కనీసం పదిహేను రూపాయలు కూడా వేయలేదని మంత్రి కెటిఆర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పదిహేను లక్షల చొప్పున ఎంతమంది ఖాతాల్లో నిధులు జమచేశారో చెప్పే ధైర్యం బిజెపి నేతలకు ఉందా? అని ఆయన నిలదీశారు. కరోనా సమయంలో కూడా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ పథకం కింద 20 లక్షల కోట్లను కేటాయిస్తున్నామని కేంద్రం ఒక ప్రకటన చేసి ఒక్క రూపాయి కూడా రాష్ట్రానికి ఆర్ధిక సాయం అందించలేదన్నారు. రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క రంగానికి చెందిన పారిశ్రామిక వేత్తలకు మేలు చేయలేదన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలవాలన్న ధ్యాసే తప్ప ఆపదలో ఉన్న రాష్ట్రాలకు చేయూతనివ్వాలన్న సోయి కేంద్రానికి లేకుండా పోయిందని విమర్శించారు. గురువారం నగరంలోని నిజాంక్లబ్‌లో విశ్వనగరంగా హైదరాబాద్ అనే అంశంపై నిర్వహించిన సదస్సులో మంత్రి కెటిఆర్ పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మరోమారు తనదైన శైలిలో బిజెపిపై పెద్దఎత్తున పంచ్‌లు విసిరారు. బిజెపి నేతలు ఆరోపించిన విధంగా హైదరాబాద్‌లో రోహింగ్యాలు ఉంటే కేంద్రం ఏం చేస్తున్నదని మంత్రి కెటిఆర్ ప్రశ్నించారు. దేశంలోకి రాకుండా ఎందుకు నిరోధించలేకపోతున్నదని నిలదీశారు. దీనిపై కేంద్రం సిగ్గుపడాలన్నారు. ఇక ఆ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌కు మతితప్పి మాట్లాడుతున్నారన్నారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన మోటాల్ వెహికల్ చట్టాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం అమలు చేస్తుంటే…దానిపై కూడా బండి విమర్శలు చేస్తున్నారన్నారు. కనీసం ఆ చట్టం తీసుకొచ్చింది కేంద్రం అన్న సోయి కూడా ఆయన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారంని మంత్రి కెటిఆర్ ధ్వజమెత్తారు. మాట్లాడితే సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటారు…అవి ఎక్కడ చేస్తారో కూడా ఆయనకు తెలియదా? అని ప్రశ్నించారు.

హైదరాబాద్ నగరంలో వరదలు వచ్చినప్పుడు కనిపించిన కేంద్ర మంత్రులు ఇప్పుడు వరదలా వస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలా ఎన్నికలు అప్పుడు మాత్రమే టూరిస్టుల్లా వచ్చే బిజెపి నాయకుల మాటలను భాగ్యనగర్ వాసులు విశ్వసించరన్నారు.

హైదరాబాద్‌ను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్షంతోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.67వేల కోట్లతో వివిధ పనులను చేపట్టిందన్నారు. ఆధునాతనమైన రోడ్లు, కొత్తగా లింక్‌రోడ్లు, అండర్‌పాస్‌లు, స్కైవేలు, ఎస్‌ఆర్‌డిపి కింద సమగ్ర రోడ్ల నిర్వహణ, పటిష్టమైన శాంతిభద్రతల నిర్వహణ కోసం ఇప్పటికే 5 లక్షల సిసి కెమేరాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. మరో ఐదు లక్షల సిసి కెమేరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు.

ఇలా అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టాం కనుకనే ధైర్యంగా టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ ప్రజలను ఓట్లు అడుగుతోందన్నారు. ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో బిజెపిగానీ, అంతకు ముందు సమైఖ్య ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ హైదరాబాద్‌కు ఏం చేశాయో చెప్పాలని మంత్రి కెటిఆర్ డిమాండ్ చేశారు. టిఆర్‌ఎస్ అభివృద్ధిని చేసి తమకు ఓట్లు పడే అవకాశం లేదన్న బాధతనే రాష్ట్రం బిజెపి నేతలు కేంద్రం నుంచి నేతలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నారన్నారు. గల్లీ ఎన్నికల్లో కూడా కేంద్ర మంత్రులను తీసుకొచ్చిన విధంగానే ట్రంప్‌ను తీసుకొస్తారేమో అన్న అనుమానం తనకు కలుగుతోందని ఆయన ఎద్దేవా చేశారు.

అభివృద్ధి గురించి చెప్పాలంటే 100 గంటలు కూడా సరిపోవు

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టామని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. టిఆర్‌ఎస్ పాలనలో జరిగిన అభివృద్ధి గురించి చెప్పాలంటే 100 గంటలు అయిన చర్చించుకునేందుకు సమయం సరిపోదన్నారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే …వారికి పాలన చేయడం చేతకాదని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హేళన చేసి మాట్లాడారన్నారు. కానీ అలాంటి పరిస్థితి నుండి అభివృద్ధి పథంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం పరుగులు పెడుతోందన్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ నగరం కు ప్రత్యేకత ఉందన్నారు. నగరంలో ఎన్నో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కట్టడాలు ఉన్నాయన్నారు. గోల్కొండ టూంబ్స్, మక్కామజీద్, చార్మినార్ వంటి ప్రాచీన కట్టడాలతో పాటు అధునాతనమైన దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ ,కమాండ్ కంట్రోల్ వంటి నిర్మాణాలు ఉన్నాయన్నారు.

తెలంగాణ రాకముందు ఇందిరా పార్కు ధర్నా చౌక్ వద్ద కరెంట్ కోసం పారిశ్రామిక వేత్తలు ధర్నాలు చేసేవారన్నారు. కానీ ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో లేదన్నారు. టిఆర్‌ఎస్ పాలనలో పరిశ్రమలకు 24 గంటల కరెంట్ సరఫరా చేస్తున్నామన్నారు. 7000 వేల మెగావాట్స్ 16 వేల మెగావాట్ల ఉత్పత్తని చేసుకుంటున్నామన్నారు. అలాగే నాలుగు వేల మెగా వాట్స్ సోలార్ విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నామన్నారు. సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో 2 వ స్థానంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉందన్నారు. గతంలో ఎప్పుడు చూసిన నగరంలో తాగు నీటి సమస్య ప్రధానంగా కనిపించేందన్నారు. కానీ ఇప్పుడు త్రాగు నీటి సమస్య ఉండేది 96 శాతం సమస్య పరిస్కరం అయిందన్నారు. రానున్న రోజుల్లో పూర్తి స్థాయిలో నీటి సప్లై చేస్తామన్నారు. హైదరాబాద్‌లో దాహార్తి తీర్చేందుకు ఒక్కటే గండి పెట్ రిజర్వాయర్ ఉండేదన్నారు.

100 సంవత్సరాల కిందట నిర్మించిన రిజర్వాయర్‌కు అదనంగా గత పాలకులు కొత్తగా ఒకటంటే ఒక్క రిజర్వాయ్‌ర్‌ను కూడా నిర్మించలేదన్నారు. కాని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక కేశవ పురం రిజర్వాయర్ నిర్మాణం చేపడుతున్నామన్నారు. గండిపేట్ కంటే రెండింతల పెద్ద రిజర్వాయర్‌ను నిర్మిస్తున్నామన్నారు. అలాగే రోడ్ల సమస్యను కూడా చాలా వరకు పరిష్కరించామన్నారు. ఇంకా అనేక రోడ్ల నిర్మాణం చెప్పాట్టాల్సి ఉందన్నారు. దీని కారణంగా చాలా పెద్ద పెద్ద ఐటి కంపెనీలు కూడా వాటి ప్రధాన కార్యాలయాలు ఇక్కడే ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్నారు. పారిశ్రామిక రంగాన్ని ప్రొత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా టిఎస్ ఐపాస్‌ను తీసుకువచ్చామన్నారు.

టిఎస్ ఐపాస్ వలన అనేక పెట్టుబడులు హైదరాబాద్‌కు వచ్చాయన్నారు. గతంలో హైదరాబాద్ నగరంలో తరుచూ కర్ఫ్యూ ఉండేదన్నారు. తానూ నిజాం కాలేజ్‌లో చదివిన రోజుల్లో కర్ఫ్యూ తో సెలవులు ప్రకటించేవారని…కానీ ఈ ఆరేళ్లలో శాంతి భద్రతల విషయంలో సిఎం కెసిఆర్ అనేక సంస్కరణలు తెచ్చారని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర మంత్రిగా కిషన్‌రెడి ్డ హైదరాబాద్‌కు ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. టిఆర్‌ఎస్ పాలనలో గడిచిన ఆరు ఏండ్లలో చేసినవి చూపిస్తాం…. మీరు కూడా చూపిస్తారా? అని మంత్రి కెటిఆర్ సవాల్ విసిరారు.

BJP trying to incite violence in Hyderabad, says KTR