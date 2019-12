చెన్నై: తమిళనాడులోని నమక్కల్ జిల్లా రాషమ్ పాలయమ్ గ్రామంలో ఓ అంధురాలు సర్పంచ్‌గా పోటీ చేస్తోంది. బాల సుభ్రమణ్యమ్ అనే వ్యక్తి బి శరణ్యన్‌ను అనే అంధురాలును పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈ దంపతులకు కుమారుడు, కూతురు ఉన్నారు. సర్పంచ్ ఎన్నికలలో శరణ్యను (24) పోటీ చేస్తుండడంతో అందరూ ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 16న రాషమ్‌పాలయమ్ పంచాయతీ ఎన్నికలలో సర్పంచ్‌గా పోటీ చేస్తున్నట్టు నామినేషన్ వేసింది. అంగ వైకల్యం ఉన్నవారికి పంచాయతీ ఎన్నికలలో రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని ఆమె డిమాండ్ చేసింది. గతంలో ఎన్నికలలో పోటీ చేసిన అనుభవం లేదని, ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తున్నానని ఆమె వెల్లడించింది. కళ్లు లేకపోయిన ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు ఎన్నికలలో పోటీకి చేస్తున్న శరణ్యను అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు.

