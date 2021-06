కెటిఆర్ జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా  జూలై 24న మహా బ్లడ్ డోనేషన్ క్యాంప్

కెటిఆర్ జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా జూలై 24న యూసుఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయ భాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియలో మహా బ్లడ్ డోనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహణ

జూబ్లీహిల్స్ ఎంఎల్‌ఎ మాగంటి గోపినాథ, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్, బోరబండ కార్పొరేటర్ బాబా ఫసియుద్దీన్ వెల్లడి

హైదరాబాద్ : కెటిఆర్ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జులై 24వ తేదీన యూసుఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియంలో మహా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్‌ని నిర్వహించబోతున్నట్లు జూబ్లీహిల్స్ ఎంఎల్‌ఎ మాగంటి గోపినాథ, మాజీ డిప్యూటీ మేయర్, బోరబండ కార్పొరేటర్ బాబా ఫసియుద్దీన్ తెలిపారు. కరోనా సమయంలో ఎంత మంది తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తులకు బ్లడ్ దొరకడం కష్టమవుతుంది. దానిని దృష్టిలో ఉంచుకొని గత సంవత్సరం కూడా మహా బ్లడ్ డోనేషన్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తే ప్రజల నుండి మంచి స్పందన వచ్చిందని, వేలాది మంది స్వచ్ఛందంగా వచ్చి బ్లడ్ డోనేట్ చేశారని, ఈ సారి అంతకంటే ఎక్కువమంది ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేస్తారని భావిస్తున్నామని వారు అన్నారు.

ఈ సారి కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వారు రక్తదానం చేయొచ్చ అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారని, తాము డాక్టర్స్‌తో మాట్లాడామని, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న 15 రోజుల తర్వాత రక్తదానం చేయొచ్చని చెప్పారని వారు తెలిపారు. కావున సిటీలో ఉన్న ప్రజలు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొని రక్తదానం చేసి ఇతరుల ప్రాణాలు కాపాడాలని కోరారు. ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్‌ని కోవిడ్ రూల్స్ పాటిస్తూ, అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని నిర్వహిస్తామని వారు తెలిపారు. అలాగే నేడు (జులై 27, ఆదివారం) గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌లో భాగంగా రెహమత్ నగర్ డివిజన్‌లో రోడ్స్‌కి ఇరువైపులా వందలాది మొక్కలు నాటుతున్నట్లు తెలియజేశారు.

Blood donation camp on july 24 over the occasion of KTR birthday