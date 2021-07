మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు భద్రాచలం శ్రీరామాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కుటుంబసభ్యులతో కలిసి రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు బోయినపల్లి వినోద్‌కుమార్ మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని అందరూ బాధ్యతగా మొక్కలు నాటి వాటిని రక్షించాలి అని పిలుపునిచ్చారు. ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేపట్టి ముందుకు తీసుకుపోతున్న రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్‌కి అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తన సతీమణి డాక్టర్‌బోయినపల్లి మాధవి, కుమారులు ప్రతీక్, ప్రణయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Planted Saplings on Occassion of My Birthday at Tourism hotel,Badrachalam as a Part of @MPsantoshtrs garu’s Initiative #greenindiachallenge

Happy to Be A Part of GIC 🌱🌱 🌱. pic.twitter.com/Ng0Jhep3z5

— B Vinod Kumar (@vinodboianpalli) July 22, 2021