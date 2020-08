కరోనా నుంచి కోలుకున్న బిగ్ బి అమితాబ్

ముంబయి : కొంతకాలంగా కరోనాతో బాధపడుతున్న బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్(77) పూర్తిగా కోలుకున్నారు. తన తండ్రి అమితాబ్ కు తాజాగా చేసిన పరీక్షల్లో కరోనా నెగిటివ్ వచ్చిందని ఆయన కొడుకు, హీరో అభిషేక్ బచ్చన్ ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపారు. నెగిటివ్ రావడంతో ఆయన ఆసుపత్రి నుంచి ఆదివారం ఉదయం డిశ్చార్జ్ అయ్యారని అభిషేక్ వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్టు అభిషేక్ పేర్కొన్నారు. తన తండ్రి త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థనలు చేసిన అభిమానులకు అభిషేక్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. జూలై 11న అమితాబ్ కు కరోనా పాజిటివ్ నిర్థారణ కావడంతో ఆయన ముంబయిలోని నానావతి ఆసుపత్రిలో చేరారు. 23 రోజుల పాటు ఆయన చికిత్స తీసుకున్నారు. చికిత్స సమయంలో తన అనుభవాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆయన సోషల్ మీడియా ద్వారా తన అభిమానులతో పంచుకున్నారు.

🙏🏽 my father, thankfully, has tested negative on his latest Covid-19 test and has been discharged from the hospital. He will now be at home and rest. Thank you all for all your prayers and wishes for him. 🙏🏽

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 2, 2020