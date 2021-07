న్యూఢిల్లీ: జమ్మూలోని వాయుసేన స్థావరంపై ఇటీవలి డ్రోన్‌దాడుల లోగుట్టు తీగలాగుతున్నారు. ఇక్కడ జారవిడిచిన బాంబుల ప్రెషర్ ఫ్యూజ్‌లను బట్టి చూస్తే వీటి వెనుక పాకిస్థాన్ సైనిక పాత్ర ఉన్నట్లు నిర్థారణ అవుతోంది. ఈ విషయాన్ని భద్రతా వర్గాలు ఇప్పుడు అనధికారికంగా మీడియాకు తెలిపాయి. జూన్ 27వ తేదీన ఐఎఎఫ్ స్థావరంపై డ్రోన్ దాడి జరిగింది. పాకిస్థాన్ కేంద్రీకృత ఉగ్రవాద సంస్థ లష్కర్ ఏ తోయిబా ఆధునీకరించిన పేలుడు పదార్థాలను, బాంబులను రూపొందించింది. వీటికి సంబంధించి పాకిస్థాన్ సైన్యం లేదా ఐఎస్‌ఐ పూర్తిస్థాయిలో సహకరించి ఉంటుందని , బాంబులకు వాడిన ఫ్యూజ్‌లను పరిశీలించగా వెల్లడైంది. డ్రోన్లు చైనా తయారీవి అని, అయితే ఇవి పాకిస్థాన్ నుంచి జమ్మూ వాయుదళ స్థావరం నుంచి తరలివచ్చాయని ఇటీవలే వార్తలు వెలువడ్డాయి.

పాకిస్థాన్ సైన్యం నుంచి సరైన రీతిలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తీసుకుని ఉగ్రవాద సంస్థలు ఈ డ్రోన్‌లను భారతీయ వైమానిక స్థావరంపై ఆయుధాలుగా ఎక్కుపెట్టినట్లు కనుగొన్నారు. భారతీయ వైమానిక స్థావరాలపై డ్రోన్‌ల ద్వారా మెరుపు లేదా దొంగదాడికి ఉగ్రవాద సంస్థలు దిగడం ఇదే తొలిసారి. దీనితో ఆకాశమార్గంలో నుంచి ఎటువంటి ముప్పు తలెత్తకుండా భద్రతా బలగాలు నిరంతర నిఘాను ఉంచాయి. ఐఇడిలు సైనిక స్థావరంలోని ఓ భవనపు పై కప్పును చీల్చుకుంటూ వెళ్లాయి. పేలుడు పదార్థాలలో వాడింది ఆర్‌డిఎక్స్ అని నిర్థారించారు. సైనిక వర్గాల సాయంతోనే బాంబుల తయారీకి అవసరం అయిన ఫ్యూజులు ఇతరత్రా సామాగ్రి ఉగ్రవాదులకు చేరి ఉంటుంది. లేకపోతే వీటిని రూపొందిండచడం అంత తేలిక కాదని భారత భద్రతా దళాలు పేర్కొన్నాయి. ఇక్కడ దొరికిన ప్రెషర్ ఫ్యూజ్‌లను సాధారణంగా గనులలో పేలుళ్లకు, యాంటీట్యాంకు మైన్‌లలో వాడుతుంటారు. ఐఇడిల్లోని బాంబులలో వీటిని అమర్చి ఉంచినట్లు కనుగొన్నారు.

Pressure fuse used in bombs dropped on jammu iaf station indicates role of pak