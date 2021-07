బోనాలు, బక్రీద్ పండుగలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించాలి

హైదరాబాద్: త్వరలో బక్రీద్, బోనాలు తదితర పండుగలను ఎలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ప్రశాంతంగా, శాంతియుతంగా జరిగే విధంగా తగు చర్యలు చేపట్టాలని డిజిపి ఎం.మహేందర్‌రెడ్డి పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. త్వరలో జరుగనున్న బక్రీద్, బోనాల పండుగల నిర్వహణపై డిజిపి కార్యాలయం నుండి పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు, పోలీసు కమిషనర్లు, జిల్లాల ఎస్పీలు, పశు సంవర్థక శాఖ అధికారులతో డిజిపి మహేందర్‌రెడ్డి, పశు సంవర్థక శాఖ కార్యదర్శి అనితా రాజేంద్రలు సోమవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అడిషినల్ డిజి జితేందర్, రేంజ్ ఐజీలు నాగిరెడ్డి, స్టీఫెన్ రవీంద్ర, ఇంటిలిజెన్స్ ఐజి ప్రభాకర్‌రావు, పశుసంవర్థక శాఖ సంచాలకులు డా.లకా్ష్మరెడ్డిలు కూడా పాల్గొన్న ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో డిజిపి మాట్లాడుతూ కోవిడ్ కారణంగా గత సంవత్సరంన్నర కాలంగా రాష్ట్రంలో ప్రధాన పండుగల నిర్వహణ జరగలేదని, లాక్‌డౌన్ పూర్తిగా సడలించిన నేపథ్యంలో తిరిగి ఈ పండుగల నిర్వహణ పెద్ద ఎత్తున జరిగే అవకాశం ఉందని అన్నారు.

ఈ నెలలో గోల్కోండ బోనాలు, బక్రీద్ పండుగ, ఉజ్జాయిని మహంకాళి బోనాలు, వచ్చే నెల పాతబస్తీ బోనాలు జరుగనున్నాయని అన్నారు. రెండు పండుగలు ఒకేసారి వస్తున్నందున ఏ విధమైన అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగకుండా అప్రమత్తతతో ఉండాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రధానంగా బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా పశువుల రవాణా విషయంలో అవసరమైన అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఆవులు, దూడలను రవాణా చేసేవారిపై కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని పోలీసు అధికారులను డిజిపి ఆదేశించారు. పశువులను రవాణా చేసే ప్రతి వాహనానికి తగు నిర్ధారిత ప్రమాణిక పత్రాలు (వాలిడ్ డాక్యుమెంట్స్) ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయంలో సమన్వయంతో పనిచేయాలని అన్నారు. ప్రతి జిల్లాలు, ఇతర రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేక చెక్‌పోస్ట్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుండి రవాణా అయ్యే పశువుల విషయంలోనూ నియమ, నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. పశుసంవర్థక శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ గోవుల అక్రమ రవాణాపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు.

సరైన పత్రాలు వారి వెంట ఉన్నాయనే విషయాన్ని పరిశీలించి అనుమతించాలని అన్నారు. జిల్లాల సరిహద్దులు, జిల్లా కేంద్రాలలో చెక్‌పోస్టులు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. పండుగల సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే పోస్టింగులు పెట్టే వారిని గుర్తించి అలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. పశుసంవర్థక శాఖ కార్యదర్శి అనిత రాజేంద్ర మాట్లాడుతూ.. ప్రతి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర వెటర్నరీ అధికారులను ప్రత్యేకంగా నియమిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పశువుల రవాణాలో ఆవులు, లేగదూడలు లేకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు. పశువులను రవాణా చేసే వాహనాల్లో తగు స్థలం, మంచినీటి వసతి, పస్ట్ ఎయిడ్ సౌకర్యాలు ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా బోనాల పండుగలలో ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రజలు వచ్చే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తకుండా అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు.

Bonalu and bakrid festivals should be held in peaceful manner