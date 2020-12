లండన్ : గతంలో ఏదైనా ఔషధం, ఆహారం, టీకా వాడినప్పుడు అలర్జీ వంటిది ఏదైనా వస్తే అలాంటి వారు ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ వాడకుండా ఉండడం మేలని బ్రిటన్ ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ హెచ్చరించింది. మంగళవారం నుంచి బ్రిటన్ ఈ వ్యాక్సిన్‌ను ఆరోగ్యసిబ్బందికి, ఎనభై ఏళ్లు పైబడినవారికి అందిస్తోంది. ఈ వ్యాక్సిన్ పంపిణీ ప్రారంభమైన దగ్గరనుంచి తీవ్రమైన అలర్జీకి గురైన రెండు నివేదికలు వెలుగు లోకి వచ్చాయి. అలాంటి సంఘటనే మరొకటి అధికారులు గుర్తించారని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ వెల్లడించింది.

Britain warns not to use Pfizer vaccine if allergic