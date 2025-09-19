Friday, September 19, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

టీచర్లకు బ్రిటన్ శిక్షణ

13
- Advertisement -
- Advertisement -

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : విద్యా, సాంకేతిక రంగాల్లో తెలంగాణకు మరింత సహకారం అందించడంతో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన మెరిట్ విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్ ఇచ్చేందుకు భారత్‌లో బ్రిటన్ హైకమిషనర్ లిండీ కామరూన్ అంగీకరించారు. గురువారం జూబ్లీహిల్స్ లోని సిఎం నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో బ్రిటన్ హైకమిషనర్ లిండీ కామరూన్ భేటీ అయ్యారు. ఈ భేటీలో బ్రిటన్ డిప్యూటీ హైకమిషనర్ గారెత్ విన్ ఓవెన్ సైతం పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బ్రిటన్ వర్సిటీల్లో చదివే తెలంగాణ విద్యార్థుల గురించి ముఖ్యమంత్రి వారితో చర్చించారు. రాష్ట్రంలో తీసుకురాబోతున్న నూతన విద్యా విధానం డ్రాఫ్ట్ గురించి సిఎం వారికి వివరించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయులు, ప్రొఫెసర్లకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు బ్రిటిష్ హై కమిషనర్ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. యూకేలో చదువుతున్న తెలంగాణ విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం యూకే యూనివర్సిటీలు హైదరాబాద్ లో కార్యకలాపాలు నిర్వహించేలా చూడాలని సిఎం వారిని కోరారు. అలాగే మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ అభివృద్ధిలో బ్రిటన్ కంపెనీలు భాగస్వాములు కావాలని, బిసిసి, ఫార్మా, నాలెడ్జ్, అకాడమీలో పెట్టుబడులకు ముందుకు రావాలని సిఎం పిలుపునిచ్చారు. సిఎం విజ్ఞప్తులపై బ్రిటిషన్ హై కమిషనర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. తెలంగాణ-, యూకేల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు సహకరిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

Also Read: హైదరాబాద్ అంటే హైటెక్ సిటీ కాదు..నిజమైన హైదరాబాద్ బస్తీల్లో ఉంది: కిషన్‌రెడ్డి

- Advertisement -
Previous article
ఓటు చోరులకు సిఇసి అండ
Next article
రష్యా, ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

కోకాపేటలో భర్తను పొడిచి చంపిన భార్య

కలి పురుషుడు, అమ్మవారికి మధ్య జరిగే పోరాటం

నేడు ఒమన్‌తో భారత్ ఢీ

‘కిష్కింధపురి-2’ తప్పకుండా వస్తుంది

అఫ్ఘాన్ ఇంటికి… లంక, బంగ్లా సూపర్-4కు

సూపర్ స్టార్ అవతార్‌లో..

తిరుమలలో దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

నటుడు రోబో శంకర్ ఇకలేరు

నిద్రపోతున్న బిడ్డను సరస్సులో పడేసిన కసాయి తల్లి

రష్యా, ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం

ఓటు చోరులకు సిఇసి అండ

సుంకాల సమస్యకు 10 వారాల్లో పరిష్కారం

యాప్ డిజైన్ హబ్

కెటిఆర్ మీద బచ్చాను నిలబెట్టి గెలిపిస్తా

ఐరన్ బాక్సులో బంగారం

హైదరాబాద్ విలవిల

వామన్‌రావు దంపతుల హత్య కేసు సిబిఐ ఎంట్రీ

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (19-09-2025)

అమెరికాలో మహబూబ్‌నగర్ వాసి మృతి

ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఇంజిన్ లో ఇరుక్కున్న పక్షి

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. ఒకరి మృతి

‘కల్కీ’ సీక్వెల్ నుంచి దీపికా ఔట్

మేడారం జాతర మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్దం

హైదరాబాద్ అంటే హైటెక్ సిటీ కాదు..నిజమైన హైదరాబాద్ బస్తీల్లో ఉంది: కిషన్‌రెడ్డి

రేపు ఛత్తీస్‌ఘడ్‌కు మంత్రి ఉత్తమ్

అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్ కావాలంటూ ద్విచక్ర వాహనదారులకు మస్కా

ఉత్తరాఖండ్‌ లో వరద బీభత్సం..పలు గ్రామాలు జలమయం

ఎసిబి వలలో ఆర్‌ఐ, డిప్యూటీ సర్వేయర్

అఫ్జల్‌సాగర్‌లో గల్లంతైన వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం

ఢిల్లీకి సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కేసులో నలుగురు అరెస్ట్

ఆల్మట్టి ఎత్తు పెరిగితే తెలంగాణకు భారీ నష్టం

ఫ్యాన్స్‌కి గుడ్‌న్యూస్.. ‘మహావతార్ నరసింహా’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..

ఆసియాకప్: టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న అఫ్ఘానిస్థాన్

ఛత్తీస్‌గఢ్ ఎన్‌కౌంటర్‌లో మహిళా నక్సలైట్ మృతి

సెంట్రల్ సాఫ్ట్ వేర్ వాడి ఓటర్లపేర్లు తొలగించారు: రాహుల్ గాంధీ

శబరిమలలో బంగారం మాయం

సోషల్ మీడియాలో నాపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు:కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

మోహన్‌లాల్ ‘వృషభ’ టీజర్ వచ్చేసింది.. యాక్షన్ కేక

ఆ దేశంలో టి-20 సిరీస్.. విండీస్‌కి కొత్త కెప్టెన్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.