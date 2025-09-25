Thursday, September 25, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

9
- Advertisement -
Kishan Reddy
- Advertisement -

హైదరాబాద్-శ్రీశైలం మార్గంలో 4 లైన్ల ఎక్స్‌ప్రెస్ హైవే నిర్మాణం జరుగుతుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు. పర్యావరణానికి, వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి నష్టం లేకుండా హైవేల నిర్మాణం జరుగుతుందని అన్నారు. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ చేపట్టేందుకు కేంద్రం ముందుకొచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్-కల్వకుర్తి మధ్య 4 లైన్ల హైవే కావాలని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరిని అడిగామని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని గడ్కరీ హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. భూసేకరణ త్వరగా పూర్తి చేస్తే.. ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం త్వరగా అవుతుందని కిషన్ రెడ్డి (Kishan Reddy) అన్నారు.

మెట్రో విస్తరణలో సిఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహారశైలి సమంజసంగా లేదని కిషన్‌రెడ్డి (Kishan Reddy) మండిపడ్డారు. రాష్ట్రానికి నిధులు, ప్రాజెక్టులు రావాలని కో్రుకునే వ్యక్తుల్లో తాను ముందుంటా అని తెలిపారు. ఆర్ఆర్ఆర్, మెట్రో విషయంలో ప్రోయాక్టివ్‌గా వ్యవహరించాం అని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ మెట్రో ఇప్పటికే నష్టాల్లో నడుస్తోందని.. మెట్రో నష్టాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యవహారమని.. వారే తేల్చుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. మెట్రోకు అన్ని రకాలుగా తమ సహకారం ఉంటుందని అన్నారు.

కాళేశ్వరంపై సిబిఐ ప్రతిపాదనలు అందాయని.. ప్రస్తుతం అది పరిశీలనలో కిషన్‌రెడ్డి ఉందని తెలిపారు. బిఆర్‌ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు బిజెపి భయం పట్టుకుందని పేర్కొన్నారు. బిఆర్‌ఎస్‌ తోనో.. కాంగ్రెస్ తోనో కలిసే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. ‘‘గతంలో కాంగ్రెస్, బిఆర్ఎస్ కలిసి ప్రభుత్వాలు నడిపాయి. మేం తెలంగాణలో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తాం. కాంగ్రెస్, బిఆర్ఎస్‌కు ప్రత్యామ్నాయం బిజెపినే. బిసి రిజర్వేషన్లకు అసెంబ్లీలో మద్దతిచ్చాం. బిసిలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలి’’ అని కిషన్ రెడ్డి అన్నారు.

Also Read : వివిధ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం: కిషన్ రెడ్డి

- Advertisement -
Previous article
ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?
Next article
ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మహిళా ఉద్యోగులకు గౌరవం లేదా..?

మంత్రి కొండా సురేఖతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ భేటీ

భూభారతి కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వేతనాలు పెంపు

హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం.. అధికారులకు సిఎం ఆదేశాలు..

‘ఒజి’ ఒటిటి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే.. మరీ అంత త్వరగానా..?

ఆ విషయంలో ‘ఒజి’ చిత్ర యూనిట్‌కి స్వల్ప ఊరట

‘పూరి’ గీసిన ‘చిరు’ చిత్రం.. ఆయనకెంతో స్పెషల్

వివిధ రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు జాతీయ రహదారులు అనుసంధానం: కిషన్ రెడ్డి

బాలీవుడ్ డైలాగ్‌తో బుమ్రాపై సంజనా ప్రశంసలు

విజయవాడలో నడిరోడ్డుపై మహిళపై అత్యాచారం…. సిసి కెమెరాలో రికార్డు

హీరో జయం రవికి షాక్.. అతడి ఇల్లు వేలం

బల్క్ డ్రగ్ పార్క్ కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన… రాజయ్యపేటలో ఉద్రిక్తత

జగన్ సభకు వచ్చి ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడాలి: అయ్యన్న పాత్రుడు

విండీస్ టెస్ట్ సిరీస్‌కు జట్టు ప్రకటన.. సీనియర్‌పై వేటు

హాట్ స్టిల్స్‌తో కుర్రాళ్ల మతిపోగొడుతున్న మేఘా శుక్లా

మళ్లీ కెప్టెన్‌గా శ్రేయస్.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో..

ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చిన మహిళపై కానిస్టేబుల్ అత్యాచారం

ఉద్యోగుల విషయంలో ప్రేమ ఒలకబోస్తున్నారు: పయ్యావుల

విచిత్ర కవలలు… కడుపులో పెరుగుతున్నది సోదరుడే

జగిత్యాలలో వెయిటర్ హత్య

వెంకట్ గౌడ్ కన్నుమూత… కెటిఆర్ సంతాపం

రైలు పైనుంచి బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రయోగం అద్భుతం

లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్స్ బస్సు..10 మందికి గాయాలు

ప్రేమపెళ్లి… యువకుడి కుటుంబ సభ్యులపై దాడి… యువతిని ఎత్తుకెళ్లారు

గద్వాల్ లో ఆగి ఉన్న డిసిఎంను ఢీకొట్టిన బైక్: భర్త మృతి… భార్యకు తీవ్రగాయాలు

యాదగిరిగుట్టకు తీసుకెళ్లి బాలికలపై అత్యాచారం

గుంతకల్లులో వైసిపి కార్యకర్త దారుణ హత్య?…. ఆస్తి వివాదాలేనా?

దసరా కానుకగా ‘పెద్ది’ సాంగ్?

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

భావోద్వేగాలు, శక్తి కలిసిన పాత్ర

గ్రూప్-1 నియామకాలకు హైకోర్టు గ్రీన్‌సిగ్నల్

‘అఖండ 2’ షూటింగ్ పూర్తి?

రైల్వే ఉద్యోగులకు 78 రోజుల బోనస్

మోడీ..ఫెయిల్

అరవింద్‌కుమార్ విచారణకు ఓకే

హైదరాబాద్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్

పక్కదోవ పడుతున్న కొలీజియం

మంచుకొండల్లో హింసాగ్ని

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.