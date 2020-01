వారాసిగూడలో బాలిక దారుణహత్య…

హైదరాబాద్: చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని వారసిగూడాలో గురువారం రాత్రి దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఇర్ఫానా అనే బాలికను దుండగులు దారుణంగా హత్యచేశారు. బాలిక ఉంటున్న ఇంటిపై రక్తపు మరకలు ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ విషాద ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. అనంతరం క్లూస్ టీం ఆధారాలు సేకరిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇద్దరు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకోని విచారిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సిఉంది.

brutal murder of the girl at At Warasiguda