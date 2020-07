త్వరలో కర్నాటకలో నాయకత్వ మార్పు?

ముఖ్యమంత్రి మార్పుపై జోరుగా ఊహాగానాలు

యడియూరప్పే కొనసాగుతారు: ఉప ముఖ్యమంత్రి సావడి

బెంగళూరు: కర్నాటకలో ఏడాది పాలన పూర్తి చేసుకున్న బిజెపి ప్రభుత్వంలో నాయకత్వం మార్పుపై ఒక పక్క జోరుగా ఊహాగానాలు సాగుతున్న నేపథ్యంలో ఉపముఖ్యమంత్రి లక్ష్మణ్ సావడి ఢిల్లీలో బిజెపి పెద్దలను కలుసుకోవడంతో ముఖ్యమంత్రి యడియూరప్పను తొలగిస్తారన్న ప్రచారం బలం పుంజుకుంది. అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి లక్ష్మణ్ సావడి మాత్రం ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడియూరప్పే తమ నాయకుడని, ఆయన తన పదవిలో మరో మూడేళ్లు కొనసాగుతారని బుధవారం నాడిక్కడ స్పష్టం చేయడం విశేషం.

ముఖ్యమంత్రిగా యడియూరప్ప స్థానంలో లక్ష్మణ్ సావడిని నియమించనున్నట్లు సామాజిక మాధ్యమాలలో గత కొద్ది రోజులుగా విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో లక్ష్మణ్ సావడి ఢిల్లీకి రావడంతో కర్నాటకలో నాయకత్వ మార్పు ఖాయమన్న వదంతులు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వీటిపై విలేకరుల ప్రశ్నకు సావడి స్పందిస్తూ ముఖ్యమంత్రిగా యడియూరప్పే కొనసాగుతారని చెప్పారు. బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డాతో సహా వివిధ జాతీయ నాయకులతో తాను జరిపిన చర్చలలో కొత్త రాజకీయ పరిణామాలేవీ ప్రస్తావనకు రాలేదని సావడి తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వానికి మరో మూడేళ్ల పదవీకాలం ఉందని, అది పూర్తయ్యేంతవరకు యడియూరప్పే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారని ఆయన చెప్పారు.

కాగా, యడియూరప్పే పూర్తి కాలం ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారని పార్టీకి చెందిన పలువురు సీనియర్ నాయకులు గతంలో కూడా స్పష్టం చేసినప్పటికీ నాయకత్వ మార్పుపై ఊహాగానాలు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. కొన్ని కథనాల ప్రకారం గత ఏడాది జులైలో కాంగ్రెస్-జెడిఎస్ ప్రభుత్వం పతనానంతరం బిజెపి ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి ముందు తన వయసును, ఇతరులకు అవకాశాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక ఏడాది పాటు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాల్సి ఉంటుందని 78 సంవత్సరాల యడియూరప్పకు బిజెపి నాయకత్వం స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకు యడియూరప్ప అంగీకరించారని, అయితే ఆ తర్వాత తనకు గవర్నర్ పదవి, తన చిన్న కుమారుడు బివై విజయేంద్రకు ఒక కీలక పదవి ఇవ్వాలని కూడా ఆయన షరతు విధించినట్లు తెలుస్తోంది.

పార్టీ ఎమ్మెల్యేలలో తన పట్ల అసంతృప్తిని చల్లార్చే ఉద్దేశంతోనే యడియూరప్ప ఇటీవల 20 మంది ఎమ్మెల్యేలకు కార్పొరేషన్, బోర్డు చైర్మన్ పదవులు కట్టబెట్టే ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు. అయితే, మంత్రి పదవులపై ఆశలు పెట్టుకున్న ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఈ ప్రతిపాదనకు ఆదిలోనే గండికొట్టారు. వచ్చే ఆగస్టులో మంత్రివర్గ విస్తరణ చేపట్టాలని యడియూరప్ప భావిస్తున్నారు. కాగా, మంత్రి పదవులను ఆశిస్తున్న వారు చాలా మంది ఉండడంతో యడియూరప్ప వారిని ఎలా సంతృప్తి పరుస్తారో వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. కాంగ్రెస్, జెడిఎస్ నుంచి బిజెపిలో చేరిన ప్రస్తుతం ఎంఎల్‌సిలు ఎహెచ్ విశ్వనాథ్, ఆర్ శంకర్, ఎంటిబి నాగరాజ్ వంటి వారితో పాటు బిజెపి సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు సైతం మంత్రిపదవులు ఆశిస్తున్నారు.

పార్టీ అధిష్టానం ఆదేశం మేరకు ఉపముఖ్యమంత్రిగా నియమితులైన లక్ష్మణ్ సావడి ఢిల్లీకి వెళ్లి అధినాయకత్వంతో చర్చలు జరుపుతుండడంతో ముఖ్యమంత్రి మార్పు ఖాయమన్న ఊహాగానాలు మళ్లీ జోరందుకున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, ఉత్తర కర్నాటకకు చెందిన కొందరు బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు యడియూరప్ప స్థానంలో కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి(బ్రాహ్మణుడు)ని నియమించాలని ప్రతిపాదిస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు అందుతున్నాయి. కాగా, మంత్రివర్గ మార్పు జరిగితే తమ పదవులు ఎక్కడ ఊడిపోతాయోనని కలత చెందుతున్న కొందరు రాష్ట్ర మంత్రులు గ తమ స్థానాలు పదిలం చేసుకోవడానికి ఢిల్లీకి వెళ్లాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

