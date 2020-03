మూడు గంటలు మించి రాజ్యసభ సాగలేదు

న్యూఢిల్లీ : రాజ్యసభలో బడ్జెట్ రెండవ దశ సమావేశాలు మొదటి వారంలో మూడు గంటలకు మించి సాగలేదు. ఈశాన్య ఢిల్లీ హింసాకాండపై సభలో చర్చ తప్పనిసరిగా జరగాలని విపక్షాలు గట్టిగా డిమాండ్ చేయడంతో ఫలవంతమైన చర్చలు సాగలేదని అధికార వర్గాల అంచనాలు వెల్లడించాయి. అంతరాయాల వల్ల షెడ్యూలు సమయం 28.30 గంటల పాటు చర్చలు జరగవలసి ఉండగా, దాదాపు 26 గంటలు కోల్పోవడం జరిగింది. ప్రారంభమయ్యాయి. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందిన స్థాయి సంఘాలు 202021 కు సంబంధించి సూచించిన పద్దులపై చర్చించిన తరువాత మూడు వారాలకు మళ్లీ గత సోమవారం బడ్జెట్ రెండవ దశ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మొదటి వారంలో రాజ్యసభ కేవలం 2 గంటల 42 నిముషాలు మాత్రమే సమావేశాలు నిర్వహించ గలిగింది.

కానీ షెడ్యూలు ప్రకారం ఈ సమావేశాలు 28 గంటల 30 నిముషాల పాటు జరగవలసి ఉంది. అంతరాయాలు, తరచుగా వాయిదా పడడం వంటి కారణాల వల్ల 9.50 శాతం మాత్రమే సరైన ఫలితం లభించిందని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇదికాక స్థాయి సంఘాల సమావేశాల్లో కూడా ఎంపిల్లో 50 శాతం పైగా ఎంపిలు గైర్హాజరు కావడం విశేషం. రాజ్యసభ లోని పద్దులపై చర్చించడానికి ఎనిమిది సంఘాల సమావేశాల్లో టిఎంసి ఎంపిలు 57 శాతం, బిజెపి ఎంపిలు 36 శాతం, కాంగ్రెస్ 15 శాతం, ఇతర పార్టీలు 50 శాతం ఎంపిలు గైర్హాజరైనట్టు తేలింది. గత పార్లమెంటు సమావేశాల విరామం తరువాత ఈ సమావేశాలు ఫిబ్రవరి 12 నుంచి మార్చి 1 వరకు సాగాయి.

గత వారం రాజ్యసభలో కరోనా వైరస్‌పై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి హర్షవర్ధన్ ప్రకటన చేయగా, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం, ఇతర అంశాలపై ఛైర్మన్ వెంకయ్యనాయుడు ప్రసంగించారు. 19 మంది సభ్యులు ప్రసంగించారు. ఆరు జీరో అవర్ విజ్ఞప్తులు కాగా, ఒక అంశంపై ప్రత్యేక ప్రస్తావన జరిగింది. గత నెల బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభానికి ముందు నేతల సమావేశాల్లో బడ్జెట్‌కు సంబంధించి వివిధ స్థాయి సంఘాలు తమ పద్దులపై నివేదికలు సమర్పించాలని సూచించారు. ఈమేరకు రాజ్యసభ కమిటీలు సకాలంలో పార్లమెంటుకు తమ నివేదికలు సమర్పించాయి. వాణిజ్య విభాగానికి సంబంధించిన కమిటీ వచ్చే వారంలో నివేదిక సమర్పిస్తుంది.

Budget 2nd session meeting did not last for 3 hours