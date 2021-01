ఓటు అనే ఆయుధంతో నవసమాజాన్ని నిర్మించాలి : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : ఓటు అనే ఆయుధంతో నవసమాజాన్ని నిర్మించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. జాతీయ ఓటరు దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కెటిఆర్ ఓ ట్వీట్ చేశారు. భావి తరాల భవిష్యత్ ను నిర్ణయించే శక్తి ఓటు ద్వారా లభిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఓటేయడం పట్ల ఉదాసీనతగా ఉండకూదని ఆయన సూచించారు. ఓటు వేయడం ద్వారా అసలైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని , నవ సమాజాన్ని నిర్మించడం ద్వారా దేశాభివృద్ధికి బాటలు వేయాలని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ప్రతిఒక్కరు ఓటేసి నిజమైన దేశ భక్తులను ఎన్నుకుంటే సమాజాభివృద్ధి జరుగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.

In a democracy when politics decides your future, you decide what your future politics is

Apathy of citizens in the world’s largest democracy isn’t acceptable no matter what the excuse is

Let’s celebrate democracy by enrolling & participating in voting 👆

#NationalVotersDay pic.twitter.com/VbqxqWoRdX

— KTR (@KTRTRS) January 25, 2021