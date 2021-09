న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలో నాలుగంత‌స్తుల భ‌వ‌నం సోమవారం మధ్యాహ్నం కుప్ప‌కూలింది. ఢిల్లీలోని స‌బ్జి మండి ఏరియాలో ఈ ప్ర‌మాదం జరిగింది. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న సహాయక బృందాలు చర్యలు చేపట్టాయి. భవనం శిథిలాల కింద చాలా మంది చిక్కుకున్నట్టు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. శిథిలాల నుంచి ఒకరిని వెలికి తీశారు. అతడు తీవ్రంగా గాయపడడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని వెలికితీసేందుకు అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్టు ఢిల్లీ జాయింట్ క‌మిష‌న‌ర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎన్ఎస్ బుందేలా తెలిపారు. శిథిలాల కింద ఎంత మంది ఉండ‌వ‌చ్చ‌నే వివ‌రాలు తెలియ‌డానికి మ‌రికొంత స‌మ‌యం ప‌డుతుంద‌ని ఆయ‌న పేర్కొన్నారు.

Delhi | A four-storey building collapsed in the Sabzi Mandi area. One person has been rescued and taken to the hospital. More details awaited.

