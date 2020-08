మధ్యప్రదేశ్ లో కుప్పకూలిన రెండంతస్తుల భవనం

భోపాల్‌: మధ్యప్రదేశ్ లోని దేవాస్ జిల్లా లాల్ గేట్ ప్రాంతంలో రెండంతస్తుల భవనం కుప్పకూలింది. శిథిలాల కింద పలువురు చిక్కుకున్నారు. శిథిలాల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరుగురిని వెలికి తీశారు. వీరికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనా స్థలిలో అధికారులు, ఎన్‌డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద మరికొంతమంది చిక్కుకున్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు. ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మంగళవారం ఉదయం మహారాష్ట్రలోని రాయగఢ్ జిల్లాలో ఐదంతస్తుల భవనం కుప్పకూలి 11 మంది చనిపోయిన విషయం తెలిసిందే.

Madhya Pradesh: Two-storey building collapses near Lal Gate area in Dewas; 6 people rescued and sent to the hospital. Rescue operation underway pic.twitter.com/q1dwjnONVY

— ANI (@ANI) August 25, 2020