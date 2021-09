హైదరాబాద్: రోడ్డు ప్రక్కన ఉన్న ఓ చిన్న హోటల్ లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ టిఫిన్ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ప్ర‌స్తుతం బన్నీ నటిస్తున్న క్రేజీ పాన్ ఇండియా సినిమా ‘పుష్ప’ షూటింగ్ రాజ‌మండ్రి స‌మీపంలోని మారేడుమిల్లిలో జరుగుతోంది. రెండు రోజుల నుంచి రాజ‌మండ్రి స‌హా ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో భారీ వ‌ర్షం కురవ‌డంతో సినిమా షూటింగ్ ఆపేశారు. దీంతో బ‌న్నీ అక్కడి ప్రాంతాల‌ను సరదాగా తిరుగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు.ఈ క్ర‌మంలో గోక‌వ‌రంలో రోడ్డు ప‌క్క‌న ఉన్న ఓ చిన్న హోట‌ల్‌లో బ‌న్నీ టిఫిన్ చేశాడు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీంతోపాటు బ‌న్నీ కాకినాడలోని ఓ థియేటర్‌లో గోపిచంద్, తమన్నా జంటగా నటించిన ‘సీటీమార్‌’ చిత్రాన్ని వీక్షించాడు. కాగా, ‘పుష్ప’ మూవీ చిత్రీకరణను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి క్రిస్మ‌స్ కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌డానికి మూవీ మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Icon Star #AlluArjun was having breakfast at road side tiffin centre near gokavaram.@alluarjun ❤️ #Pushpa pic.twitter.com/25OCuNGRB4

— Allu Arjun Fan™ (@IamVenkateshRam) September 13, 2021