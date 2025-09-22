burden can carried

- Advertisement -
అక్కడ రాలిపడి నిక్షిప్తమైన
మౌనాల్ని ఏరుకుంటున్నాను
మోయలేని బరువేం కాదు
మోయడానికి చేతికందడం లేదు
చెవులు రిక్కించి విన్నా
శబ్దాల జాడ తెలియడం లేదు
శబ్దాల మోత జరగక కాదు
ఆ హోరుకు చెవులు గడియలు
పడ్డాయేమో
కాలాన్ని చాపలా సాగదీసి
నిన్నలో కాచుక్కూచున్నాను
వెనక నుండి ఒక్కసారిగా చుట్టుకుని
ఏ దిక్కుకో విసిరేసినట్టుంది
శ్వాసకోశాలను గొట్టాలుగా చేసి
ఎంత ఊదినా నివురు చెదరటం లేదు
నిప్పును ఇక చూడలేనేమో ఈ కళ్ళతో
అర్ధాకలితో ఆవిరై పోవాల్సినట్టుంది
రెక్కలు కట్టుకుని చుక్కల చూడాలన్నా
ఆకాశం చుక్కల్ని ఎటో విసిరేసింది
ఇప్పుడైతే ఆకాశమూ కనబటం లేదు
అంతే.. నాలుగు గోడల మధ్య
గువ్వలా ముడుచుకున్నాను
- గుడ్లదొన సాయి చంద్రశేఖర్
