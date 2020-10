లక్నో‌: ఉత్తరప్రదేశ్‌ లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. శనివారం తెల్లవారుజామున ఫిలిబిత్ జిల్లాలోని పురాన్‌పుర్‌ ప్రాంతంలో బస్సు- బొలెరో వాహనం ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 32 మంది గాయపడ్డారు. గమనించిన స్థానికులు వెంటనే క్షతగాత్రులను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. స్థానికులు సమాచారం మేరకు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకొని శవపరీక్ష నిమిత్తం మార్చురీకి తరలించారు. బస్సు, బొలెరో అదుపుతప్పి ఢీకొనడంతోనే ఈ ప్రమాదం సంభవించిందని ఫిలిబిత్ సూపరింటెండెంట్‌ జయప్రకాశ్ తెలిపారు. గాయపడిని వారిలో మరికొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఫిలిబిత్ సూపరింటెండెంట్‌ వెల్లడించారు. పూర్తి సమాచారం ఇంకా తెలియాల్సిఉంది.

7 dead and 32 injured after a bus and a Bolero collided with each other in Puranpur area: Jai Prakash, SP Pilibhit pic.twitter.com/l918gQiwIR

— ANI UP (@ANINewsUP) October 17, 2020