నదిలో కొట్టుకుపోయిన ఆర్మీ బస్సు (వీడియో)

రాయ్ పూర్: ఛత్తీస్ ఘడ్ లోని బీజాపూర్ లో ఆర్మీ బస్సు ఓ నది దాటుతుండగా అదుపుతప్పి వరదలో చిక్కుకపోయింది. వరద ప్రవాహానికి బ్రిడ్జి పైనుంచి బస్సు కిందకు వెళ్లడంతో భద్రతా సిబ్బంది ఒక్కొక్కరు వాహనం నుంచి బయటకు దూకి ప్రాణాలు రక్షించుకున్నారు. నక్సల్స్ ఏరివేతలో భాగంగా బస్సులో సిఆర్పీఎఫ్ బలగాలు ప్రయాణిస్తున్నట్టు సమాచారం. బస్సులో ఉన్న సిబ్బంది సురక్షితంగా ఉన్నారు.

#WATCH Chhattisgarh: A bus carrying security personnel overturned in a river in Bijapur, while crossing a flooded bridge. The personnel were returning after carrying out an anti-Naxal operation.

No injuries reported in the incident. pic.twitter.com/UTRWdAWqy1

