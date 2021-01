బ్రోకరేజ్ సంస్థల సిఫారసు

ముంబై : కొత్త సంవత్సరం 2021లో ఐటి సంస్థలు, టెలికాం రంగంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ ఉత్తమ బెస్ట్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ అని, వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చని దేశీయ బ్రోకరేజ్ కంపెనీలు సూచిస్తున్నాయి. అలాగే మిడ్, స్మాల్ క్యాప్‌ల విషయానికొస్తే బ్యాంకింగ్, కెమికల్ రంగాలు బెస్ట్ అని అంటున్నారు. 2020 కరోనా మహమ్మారి కారణంగా ఫిబ్రవరిమార్చిలో ఈక్విటీ మార్కెట్ల 40 శాతం పడిపోయాయి. మళ్లీ ఇప్పుడు వేగంగా పుంజుకుని 85 శాతం పైకి చేరుకున్నాయి. అయితే 2021 అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుందని చెబుతున్నప్పటికీ లార్జ్ క్యాప్‌లతో పోలిస్తే ఇతర స్టాక్స్‌కు సానుకూలమేనని అంటున్నారు.

ఆర్థిక అనిశ్చితి తొలగి, ఒడిదుడుకులు తగ్గినట్లయితే స్మాల్, మిడ్ క్యాప్ షేర్లు 2021లో అద్భుతమైన రాబడిని ఇస్తాయని యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ సిఐఒ కులకర్ణ అంటున్నారు. తాము చెప్పేదేమిటంటే దీర్ఘకాలిక పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించుకోవాలని, ఇది ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ను వృద్ధి బాటలో పయనించేలా చేస్తుందని అన్నారు. తక్కువ రేటు పర్యావరణం, అధిక ఆర్థిక వ్యయం ఈక్విటీ మార్కెట్లకు సానుకూలంగా మారనుందని అన్నారు. 2021 సంవత్సరానికి గాను ఇక్కడ కొన్ని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు చూపించిన స్టాక్స్ ఇవే.

భారతీ ఎయిర్‌టెల్ : టార్గెట్ ధర రూ.670

ఎన్‌ఒసిఐఎల్ : టార్గెట్ ధర రూ.176

స్పందన స్ఫూర్తి : టార్గెట్ ధర రూ.875

ఇన్ఫోసిస్ : టార్గెట్ ధర రూ.1,385

కోరమండల్ ఇంటర్నేషనల్ : టార్గెట్ ధర రూ.1,012

అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ : టార్గెట్ ధర రూ.5,760

ఎయు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ : టార్గెట్ ధర రూ.1,100

హెచ్‌సిఎల్ టెక్ : టార్గెట్ ధర రూ.1,105

Buy these 9 shares new year for as much as 31%