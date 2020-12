కోల్‌కతా : పశ్చిమబెంగాల్‌లో త్వరలో పౌరసత్వ సవరణ చట్టం (సిఎఎ) అమలవుతుందని బిజెపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కైలాష్ విజయ్ వర్గీయ చెప్పారు. దీని అమలుకు పశ్చిమబెంగాల్ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకించినప్పటికీ ఇది అమలు అవుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలుకు సహకరిస్తే బాగుంటుందని అన్నారు. నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలో ఠాకూర్‌నగర్‌లో ఆయన పాత్రికేయులతో మాట్లాడారు. బిజెపి ఎంపి ఠాకూర్ కేంద్ర మంత్రి అమిత్‌షా ఠాకూర్ నగర్ పర్యటన సమయంలో ఈ సిఎఎ అమలుపై వెల్లడిస్తారని చెప్పారు.

CAA to be implemented in west bengal soon