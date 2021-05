ఒడిశాలో భారీగా గంజాయి స్వాధీనం

భువ‌నేశ్వ‌ర్‌: ఒడిశాలో పోలీసులు మంగళవారం భారీ మొత్తంలో గంజాయిని పట్టుకున్నారు. కోరాపుట్ జిల్లా జాలాపుట్ గ్రామం స‌మీపంలో మ‌చ్‌కుంద్ పోలీసులు మంగళవారం విస్తృతంగా తనిఖీలు చేశారు. ఈ క్రమంలో పనసపండ్ల లోడ్ తో వెళుతున్న లారీలో తరలిస్తున్న 1,008 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ లారీ ఒడిశా నుంచి ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లోని గుంటూరుకు వెళ్తున్న క్రమంలో పట్టుకున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. లారీని సీజ్ చేసి పోలీసు స్టేషన్ కు తరలించారు. పట్టుబడిన గంజాయి విలువ సుమారు కోటి రూపాయలు ఉంటుందని పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటనలో లారీ డ్రైవర్ సహా ముగ్గురిని అరెస్టు చేశామని, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు చెప్పారు.

Odisha: Machhkund Police seize 1008 kg of ganja worth around Rs 1 crore near Jalaput village in Koraput

"Police detained a jackfruit-laden truck traveling to Guntur, Andhra Pradesh which carried 1,008 kg of ganja. 3 persons arrested," says Sanjaya Mohapatra, SDPO, Nandapur pic.twitter.com/WJIy9eJ7OC

