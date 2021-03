ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి అన్ని వాహనాల రేట్లు పెరిగాయ్

ఏప్రిల్ నుంచి హీరో మోటో బైక్‌ల ధరలు పెంపు

న్యూఢిల్లీ : సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి దాదాపు అన్ని ఆటో కంపెనీలు ఫోర్ వీలర్, టూ వీలర్ వాహనాల ధరలను పెంచాయి. ఇక ఏప్రిల్ 1 నుండి హీరో మోటోకార్ప్ కూడా తన బైకుల ధరలను పెంచబోతోంది. గతంలో ఈ కంపెనీ ద్విచ క్ర వాహనాలకు బిఎస్6 ఇంజిన్‌తో భర్తీ చేసినప్పుడు, వాటి ధరలను పెంచింది. దీనికి ముందు మారుతి సుజుకీ, నిస్సాన్ కూడా తమ కారు ధరలను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించాయి. కార్లను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ముడి పదార్థాల ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయి. దీని ప్రత్యక్ష ప్రభావం కారు ఖర్చుపై ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో కంపెనీలు ఈ ఖర్చును వినియోగదారులపై మోపుతున్నాయి.

హీరో మోటో రూ .2500 పెంపు

హీరో మోటోకార్ప్ తన ద్విచక్ర వాహన రేటు రూ .2500 వర కు పెంచుతున్నట్టు తెలిపింది. బైక్ ధరలు పెరగడానికి ప్రధా న కారణం ముడి పదార్థాల ధరలు పెరగడమే. ముడి పదార్థా ల ధరలు నిరంతరం పెరుగుతున్నాయని, ముఖ్యంగా ఉక్కు ధరలు ఏడాదిలో 50% పెరిగాయని హీరో మోటోకార్ప్ తెలిపింది. గతేడాది ఏప్రిల్‌లో అన్ని వాహనాల్లో బీఎస్ 6 ఇంజిన్ ను అమర్చాలని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. ఈ ఇంజిన్ బిఎస్ 4 కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. గత ఏడాది నుంచి ద్విచక్ర వాహనాల ధరలు క్రమంగా పెరగడానికి ఇదే కారణం.

ఇప్పుడు భద్రతా లక్షణాలకు సంబంధించి ద్విచక్ర వాహనం లో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేశారు. ఉదాహరణకు బైక్‌లోని డిస్క్ బ్రేక్‌లు కాంబి బ్రేక్ సిస్టమ్‌తో యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ఎబిఎస్)ను తప్పనిసరి చేశాయి. ఈ కారణంగా బైక్ ధర కూడా పెరిగింది. ఇంతకుముందు ఎబిఎస్ వంటి ఈ భద్ర తా లక్షణాలు బైక్ టాప్ వేరియంట్‌లో వచ్చేవి. ఇంకా వాహనాల్లో ఉపయోగించే ముడిసరుకు ఖరీదైనదిగా మారింది, ప్రభుత్వం వాటి దిగుమతి సుంకాన్ని కూడా పెంచింది. దీని ప్రభావం వాహనం ఉత్పత్తి వ్యయంపై ఉంటోంది.

Car and bike prices to go up from April