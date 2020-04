బయటికి వస్తే జైలుకే… 18 మందిపై కేసులు నమోదు

హైదరాబాద్: అత్యవసరం లేకున్నా వాహనాలపై బయట తిరుగుతున్న వారిని జైలుకు పంపిస్తామని నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీకుమార్ హెచ్చరించారు. లాక్ డౌన్‌కు ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలని కోరారు. నగర ప్రజలు సహకరిస్తేనే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోగలుగుతామని అన్నారు. నగరంలో 99శాతం మంది ప్రజలు లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు పాటిస్తున్నారని, ఒక శాతం మాత్రమే ఉల్లంఘిస్తున్నారని తెలిపారు. వారి వల్ల ఇన్ని రోజుల కష్టం వృదా అవుతుందని హెచ్చరించారు. పిల్లలకు బయటికి రాకుండ కుటుంబ పెద్దలు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి పంపించవద్దని కోరారు. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు కొనసాగుతున్నాయని, ప్రజల సౌకర్యం కోసం వాటిని ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. నగర పోలీసులు 24గంటలు కరోనా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని వారికి నగర ప్రజలు కూడా సహకరించాలని కోరారు. లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 18మందిపై కేసులు నమోదు చేశామని చెప్పారు.

3,500 పెట్టీ కేసులు నమోదు చేశామని, 182 నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వివిధ సంస్థలపై కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 17,000మందిపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారని తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు 2,724 వాహనాలను సీజ్ చేశామని తెలిపారు. లాక్‌డౌన్ కొనసాగుతున్నా కూడా చాలా మంది బైక్‌లపై ఇద్దరు, ముగ్గురు వెళ్తున్నారని అన్నారు. వారిని పట్టుకుని కేసులు నమోదు చేసి వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. ఐదుగురు మైనర్లు వాహనాలు నడుపతూ పట్టుబడ్డారని వారిపై కేసులు నమోదు చేశామని అన్నారు. లాక్‌డౌన్ సమయంలో తల్లిదండ్రులు మైనర్లకు వాహనాలు ఇవ్వడం సరికాదని హెచ్చరించారు. అవసరం అయితే వారిపై కూడ కేసులు నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు. లాక్‌డౌన్‌కు నగర ప్రజలకు సహకరించాలని కోరారు.

