ఆధునిక ఐరిష్ కవి యేట్స్

Come Fairies, I would ride with you upon the wind and dance upon the mountains like a flame – W.B. Yeats .

ఊహాలోక దేవకన్యలతో కవన కెరటాల మీద స్వారీ చేస్తూ, ఐరిష్ సాహితీ శిఖరాల మీద నీలి జ్వాలై నర్తించిన 20 వ శతాబ్దపు ఐరిష్ కవి యేట్స్. Abbey థియేటర్ రూపకర్త, Irish Free State Senator. వెండి కళల వేడి వలయాలలో అదుపు దప్పిన వేట డేగ యేట్స్. కళాత్మక రూపశైలీ కవన స్ఫూర్తితో యావద్దేశ సాహిత్య ఆత్మచైతన్యాన్ని ఉద్దీపింప చేసినందుకు ఈ బహుమతి ఇస్తున్నామని 1923 నోబెల్ కమిటీ ప్రకటించింది.

పుట్టింది నార్త్ ఐర్లాండ్‌లో, పెరిగింది ఇంగ్లాండ్ లో. సెలవుల్లో బాల్యాన్ని గడిపింది ఐర్లాండ్సమీప బంధువుల గ్రామం sligoలో. తండ్రి జాన్ యేట్స్ – లాయర్ చదువు మానేసి ఫైన్‌ఆరట్స్‌లోకి దూకి రెంటికిచెడ్డ రేవడై, పిల్లల్ని పోశిషించే శక్తి లేక చేతులెత్తేశాక, యేట్స్ సంపన్నులైన అమ్మమ్మవాళ్ళ pollexfen కుటుంబంలో పెరగాల్సి వచ్చింది. యేట్స్‌కు కళాభిరుచి వారసత్వంగా వచ్చిన సంపద. అదనంగా అమ్మమ్మ తరఫు సాహితీ సంస్కారం. ఆ మాటే అంటాడు జాన్: by marriage with a pollexfen , we have given tongue to the sea cliffs అని.

యేట్స్ పిన్న వయసులో ఆర్ట్ స్కూల్ లో చేరాడే కాని, సాహిత్యమే అతన్ని ఆకర్షించింది. అయితే, తోటి విద్యార్థి రస్సెల్ విత్తిన మార్మికత( Mysticism ), పురాగుప్తజ్ఞానం ( Occult ) యేట్స్ ఆలోచనలలోనాటుకుపోయి విస్తరించించాయి. యేట్స్ ప్రేమ పురాణం సజావుగా సాగలేదు. ఐరిష్ జాతీయవాది Maud Gonne ను ఆరాధించి అనేక సంవత్సరాలు ఆమె కోసం వేచి చూచాడు. ఆమె నాలుగు సార్లు అతని పెళ్లి ప్రస్తావనను తోసి పుచ్చింది. చిత్రంగా, అతను ఆమె కూతురును పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాడు. ఆమె కూడా నిరాకరిస్తుంది. యాభై ఏళ్లు దాటిన యేట్స్ తుదకు పాతికేళ్ల ప్రాయంలో ఉన్న George Hyde – Leesను వివాహం చేసుకొని ఇద్దరు బిడ్డల తండ్రికాగలిగాడు. డెబ్బయ్ మూడేళ్ల వయసులో పారిస్‌లో తనువు చాలించాడు.

ఆనాటి రాజకీయ కారణాల వల్ల, నిర్ధారణ కాని ఆతని పౌరసత్వ సందిగ్ధత వల్ల ఫ్రాన్స్‌లో అతని పార్థివదేహం సామూహిక స్మశానంలో పూడ్చివేయబడింది. కాని, సంక్షోభ వాతావరణం చల్లబడ్డాక, తన సమాధిని తవ్వి ఐర్లాండ్‌లోని స్వగ్రామం Sligo కు తరలించాలని అతని అంతిమ కోరిక. అయితే, కలగలిసిపోయిన ఆతని అస్థికలను ఓ ఫోరెన్సిక్ డాక్టర్ క్రోడీకరించి ఆతని అంతిమ కోరికను తీర్చ గలిగాడు. నోబెల్ పురస్కార సందర్భంలో Stockholm లోని రాయల్ పాలెస్ తన స్వగ్రామమైన Sligo Ulster నదీ తీరంలా ఉందని అంటాడు. అపూర్వం యేట్స్ స్వగ్రామ ప్రీతి ( Nostalgia ) !

యేట్స్ ప్రేమను తిరస్కరించిన Gonne యేట్స్‌లో జాతీయ భావాలను పురికొలిపింది. ఐరిష్ నేషనల్మూవ్మెంట్ లో పాల్గొనేలా చేసింది. ఐరిష్ సివిల్ వార్ ను సమర్తించాడు. ఇది ఆతని సాహిత్యానికి కొత్త తళుకులు తెచ్చిపెట్టింది. కొత్తగా ఏర్పడ్డ స్వతంత్ర ఐరిష్ పాలనలో కొన్నేళ్లు Senator గా పని చేశాడు. ఆస్కార్ వైల్ లాంటి వాళ్ళతో కలిసి Rhyner‘s Club స్థాపించాడు. లండన్ లో, డబ్లిన్ లో Irish Literary Society లను, ఐరిష్ జాతీయ నాటక సంస్థను స్థాపించాడు. Abbey Theatreను నెలకొల్పాడు. నాటకకళ, సాహిత్యం ద్వారా ఐరిష్ సంస్కృతిని పునరుద్ధరించవచ్చని భావించాడు. ఆధునిక కవి Erza Pound సెక్రటరీగా ఉండి జాపనీస్ Noh drama ను యేట్స్‌కు పరిచయం చేశాడు.

క్రిస్టియన్ ప్రొటెస్టెంట్స్ గుర్తింపు సంక్షోభంలో పడుతున్న రోజులు. ప్రత్యేక్ష ఐర్లాండ్ జాతీయవాదం ఉద్యమరూపం దాల్చుతున్న సంధి కాలం. సాహిత్యం కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న లండన్ సమయం. తన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అనువైన వాతావరణం. అయినా, యేట్స్‌కు ఐర్లాండే తన ఆత్మచైతన్య భూమి. ఐరిష్ కవి గానే గుర్తింపబడాలని కోరుకున్నాడు. చిన్ననాడే అతనిలో పాతుకుపోయిన ఐరిష్ జానపదం, మిత్, నిగూఢ కథాకథన జాతి సంస్కృతి అతన్ని జీవితాంతం వెంబడించింది. వారసత్వంగా వచ్చిన ప్రొటెస్టెంట్ భావజాలం ఫ్రెంచ్ప్రతీకలతో పరిపుష్టమై నవ కవన సాహితీ స్వరమై గొంతు విప్పింది. యేట్స్ ది ప్రాయికంగా నవీనవాద ( Modernist ) శైలి. ప్రతీకవాద ( Symbolist ) శిల్పం. అతను ఏర్చికూర్చుకున్న వాక్యాలు అర్థాన్ని దాటిన అమూర్త భావాల ధ్వనిని ఆవిష్కరిస్తాయి. సాంప్రదాయ సాహిత్య రూపాలను నవీన ప్రతీకలతో, రూపకాలతో సమీకరించి వచన కవిత్వపు ( Free Verse ) లో ప్రయోగాలు చేశాడు.

షెల్లీ, స్పెన్సర్, ఆస్కార్ వైల్డ్, Erza Pound, ఇలియట్‌లను జీర్ణించుకున్నాడు. Pre – Rraphealite భావజాలాన్ని, హిందూ తాత్విక మార్మికతను, Theosophy సూత్రాలను పుణికి పుచ్చుకున్నాడు. ఐరిష్ జానపద మౌఖిక సాహిత్యాన్ని, ఐరిష్ జీవన ఆత్మతత్వాన్ని, జ్యోతిష్యాన్ని విశ్వసించాడు. సనాతన ఐరిష్ గుప్త జ్ఞానాన్ని ( Occultism ) ను నమ్మి Ghost Club లో చేరిన యేట్స్ కు devil is God inverted . అతనికి William Blake దేవుణ్ణి కళాత్మకం చేసిన అవధూత! షెల్లీ నాటి మధ్యఆసియా సాహిత్య సింహాసనాన్ని అధిరోహించిన రారాజు! యేట్స్‌ఆధ్యాత్మిక హృదయుడు. అతని The Wanderings of Oisin ఆతని ఆత్మకూ అంతరాత్మకూ మధ్య సాగినతాత్విక సంభాషణ. Oisin ఐరిష్ పౌరాణికం (ఐరిష్ మిత్)లో పేరు మోసిన కవి. యూరోప్ నాగరికత తిరుగు ముఖం పడుతున్నప్పుడు, ప్రపంచ యుద్ధానంతర విధ్వంసం అతనిలో రేపిన Apocolyptic రహఃన్నాదం అతని ప్రఖ్యాత కవిత The Second Coming . గీతాంజలికి యేట్స్ రాసిన అద్భుతమైన ముందు మాట రవీంద్రున్ని విశ్వకవి చేయడంలో దోహదం చేసిందనటంలో అతిశయోక్తి లేదేమో.

19-20 శతాబ్దాల నడిమి కాలంలో చిత్రలేఖనంలో Picasoలా సాహిత్యంలో Erza Poundలా, T.S.Elliotలా యేట్స్ సాహిత్యాకాశం మీద విస్తరించాడు. The Celtic Twilight, Irish Fairy & Folk Tales, Vision, Book of Irish Verse, The Wind among the reeds, the Land of Hearts Desire, Mosada: A dramatic Poem లాంటి పలు గ్రంథాలు రచించాడు. కవితా సంపుటాలే కాక, ఐరిష్థియేటర్ కోసం నాటకాలు రాశాడు. అనేక జాతీయ గౌరవ పురస్కారాలను, నోబెల్ బహుమతిని దక్కించుకున్నాడు. యేట్స్ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి; ఐరిష్ మౌఖిక సాహిత్యం, కాల్పనిక కవిత్వం (Romanticism), నవీనవాదం (Modernism), భావ ప్రకటన వాదం (Expressionism), ప్రతీకవాదం (Symbolism) ఏ ఒక్క సాహిత్య ప్రక్రియను వదలకుండా అన్ని రచనా విధానాలను (Genre) స్వంతం చేసుకుని అనేక రచనలు చేశాడు. కవిత్వం, వచనం, వచన కవిత్వం, నాటకం, లేఖా సాహిత్యం, ఆత్మ కథారచనం ఇలా యేట్స్ స్పర్శించనీ సాహిత్య ప్రక్రియ లే దనే చెప్పాలి. అతని సాహిత్య సర్వస్వం 11 బృహత్ గ్రంథాలుగా ఆవిష్కరించబడింది.

జన్మతః ప్రొటెస్టెంట్ కావడం వల్ల, గ్రీకు పౌరాణికత ఒంట పట్టడం వల్ల, ఐరిష్ జానపద సాహిత్య కథాకథనాలులోన వేళ్లూని నందున కాబోలు, యేట్స్ భావుకతలో దేవదూతలు, Angels కవితా ప్రతీకలైనారు.

క్రీస్తు మరణాంతరం మళ్లీ జన్మిస్తాడన్న క్రైస్తవ విశ్వాసం ఆధారంగా యేట్స్ రచంచిన ప్రఖ్యాత కవితా The Second Coming:

వలయాలు వలయాలుగా తిరుగుతూ

పైకెగురుతున్న వేట డేగ

వినిపించుకోదు వేటకాని మాట;

విస్తృతమౌతున్న ఆవృత్త పరిధి

కేంద్ర శక్తిని మించుతున్నది.

కట్లు తెగిన అరాచకం,

గట్లను తెంపే రక్తప్రవాహం

ప్రపంచాన్ని ముంచెత్తుతున్నది.

తథ్యం పునరుత్థాన పునర్భవం,

తథ్యం అతని రెండవ జననం.”

విలియం బట్లర్ యేట్స్ మరో ప్రసిద్ధి కవిత “ బైజాంటియమ్‌కు ప్రయాణం” (Sailling to Byzantium). బైజాంటియమ్ టర్కీ దేశంలోని ఓ సనాతన పుణ్యక్షేత్రం. ఆనాటి యువలోకం వృద్ధులను ఉపేక్షించే దేశం (“ no country for old men” ) అని, యవ్వనోత్సాహ సంగీత సంరంభంలో మలితరపు అనుభవ వైభవం నిర్లక్షానికి గురి అవుతున్నదని 60 ఏళ్ల యేట్స్ వాపోయాడు.

దేవుని పవిత్రాగ్ని ముందు

పాలగచ్చు చర్చ్ మీది స్వర్ణ కుడ్య చిత్రంలా

నిలిచిన ఓ అవధూతల్లారా!

రండి, అగ్నిని చీల్చుకుంటూ,

నా ఆత్మను పాడుకుంటూ.

ఈ అజ్ఞాని

కోరికలకు బందీయై మరణిస్తున్న జంతువు ;

అలసిన నన్ను అతీత అనంతంలోకి తీసుకెళ్లండి.

వయసు ముదురుతున్న కాలంలో అతని కవిత్వంలో వృద్ధాప్యపు నైరాశ్య ఛాయలు చోటు చేసుకున్నవి. తన భగ్న ప్రేమను గుర్తు చేసుకుంటూ, తనకు దక్కని ప్రేయసిని ఉద్దేశిస్తూ అతను అల్లిన మరో గొప్ప కవిత When You Are Old :

నీవు ముసలి వయ్యాక,

పలితకేశాల నీవు

వెచ్చని నెగడు చెంత

ముంచుకొస్తున్న ముసలి మగతలో

కునికిపాట్లు పడుతున్నప్పుడు

మెల్లగా తెరువు ఈపుస్తకాన్ని,

నింపాదిగా చదువు ;

నాటి నీ నాజూకు నాయనాల మెత్తని చూపులను,

వాటి నీడల లోతులను స్వప్నిస్తూ.

స్వచ్ఛమైన మోహమైతేనేమి,

కపట వ్యామోహమైతేనేమి

ఎంతో మంది ప్రేమించి ఉంటారు నిన్ను,

నీ అందాన్ని, నీ ఆనంద క్షణాల లావణ్యాన్ని;

కాని,

నీలోని పవిత్రాత్మను హత్తుకున్నది ఒక్కడే ;

మారుతున్న నీ ముఖంలో కదులుతున్న

కలత సాయలను ప్రేమిస్తూ,

లోహతప్త జ్వలిత కాంతులలో కుంగిపోతూ, జారిపోయిన ప్రణయాన్ని తలపోసుకుంటూ, జారిపోయిన ప్రణయాన్ని తలపోసుకుంటూ, ఎత్తు కొండలను దాటుకుంటూ.

యేట్స్ రాసిన ప్రఖ్యాత లఘు కవిత ‘మృత్యువు’ :

మరణ దశలోని జంతువుకు

మృత్యు భయం లేదు,

జీవితేచ్ఛా ఉండదు.

మనిషి

జీవితాంతం వేచి ఉంటాడు

అంతిమ ఘడియ కోసం ;

అన్నిటినీ కోరుకుంటూ,

భయం భయంగా బతుకుతూ

అనుదినం మరణిస్తూ,

ధీరునికి తెలుసు

మరణం ఆగిపోయే శ్వాసేనని,

మృత్యువు మానవ కల్పితమేనని.

ఇవి యేట్స్ సమాధి మీది శిలాక్షారాలు (Epitaph); ‘జీవన మరణాలను అంతగా పట్టించుకునే పనిలేదు, మరణానంతరం కూడా సర్వం యథాతథంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది”. ఇది అతని ఆఖరి కవన సందేశసారాంశం:

Cast a cold Eye

On Life, on Death.

Horseman, pass by!

విశ్వసాహిత్య అనంతాంబరాలలో అక్షర విన్యాసం చేసిన అచ్చమైన అపూర్వ “ఐరిష్ కవి” విలియంబట్లర్ యేట్స్.