విస్తరిస్తున్న అంటరానితనం!

హైందవ సమాజంలో కులం పునాదిగా పుట్టిన అంటరానితనం భారతీయ సమాజాన్ని విషతుల్యం చేసిందిచాలక ఇప్పుడు ఖండాంతరాలు దాటి ప్రపంచ సమాజం ముందు దక్షిణాసియా ప్రజల పరువు తీస్తోంది. కొంతమంది భారతీయులు కొన్ని తరాల క్రితమే పరాయి దేశాలకు వలసపోయి అక్కడే స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. అక్కడ వారు తమ ఆచార వ్యవహారాలను, ఆహారపు అలవాట్లను, కట్టు-బొట్టును, భాషా సంస్కృతిని తమ అస్థిత్వాన్ని చాలా భద్రంగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. అంతేకాదు వీటన్నింటితో పాటు కుల వ్యవస్థను, కుల వివక్షను కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరింపజేస్తున్నారు. దక్షిణాసియా హిందువులు, ముఖ్యంగా భారతీయులు ఏ దేశంలో ఉన్నా అక్కడ కుల వ్యవస్థ వేళ్లూనుకొంటుంది. అది యూరోప్ కావచ్చు, ఉత్తర అమెరికా కావచ్చు లేదా మరెక్కడైనా కావచ్చు. మరి అక్కడ కుల వ్యవస్థను పాటిస్తున్న వాళ్ళంతా నిరక్షరాస్యులా అంటే అదీ కాదు. వారంతా ఉన్నత విద్యావంతులు.

కాకపోతే వారంతా మనువాదులు. హిందూ మత పునాదిగా పుట్టిన కుల వ్యవస్థను ఆధునిక ప్రపంచానికి అందిస్తున్న మహా మేధావులు. ‘మీరు కుల వ్యవస్థను పాటిస్తున్నారా?’ అని వారిని ఎవరైనా అడిగితే అలాంటిదేమీ లేదని బుకాయిస్తారు. లేదా అలా చేస్తున్నందుకు తమను తాము సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. బ్రిటన్‌లో నివసిస్తున్న దళితులు, బౌద్ధులు, దళిత క్రిస్టియన్లు హిందూ కుల వ్యవస్థకు బలి అవుతూనే వున్నారు. 2009 సంవత్సరం జూన్ నెలలో లండన్ నగరంలో అంటరానితనం పై ఒక అంతర్జాతీయ సదస్సు జరిగింది. ఆ సదస్సులో పాల్గొన్న వక్తలందరూ బ్రిటన్‌లో విస్తరిస్తున్న కుల వ్యవస్థను ముక్తకంఠంతో ఖండించారు. అంతేకాకుండా బ్రిటన్‌లోని భారతీయ, దక్షిణాసియా సమాజంలో పాటిస్తున్న అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా అక్కడి సామాన్యులను సహితం పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న బాధితుల అభిప్రాయాలకు స్పందించిన బ్రిటన్ ప్రభుత్వం అక్కడ విస్తరిస్తున్న కుల వ్యవస్థను తెలుసుకోడానికి ఒక కమిటీని వేసి సమస్యను అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇవ్వాల్సిందిగా కోరింది. ఈ కమిటీ నివేదిక ప్రకారం బ్రిటన్‌లోని భారతీయ, దక్షిణాసియా సమాజాలలో కుల వ్యవస్థ చాలా తీవ్రంగా ఉంది. ఒకే పాఠశాలలో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థుల మధ్య, భారతీయులు నడుపుతున్న విద్యా సంస్థలలో, భారతీయ ఉద్యోగులు పని చేసే చోట, భారతీయ వ్యాపార సంస్థలలో, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కంపెనీలలో, రేడియో స్టేషన్లలో కుల వివక్ష ఎక్కువగా ఉంది. దళిత ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్స్ ఇవ్వడంలోనూ కులం అడ్డు వస్తుందని ఆ కమిటీ తెలిపింది. బ్రిటన్‌లో నివసిస్తున్న దళితుల ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమేనని, కుల వివక్ష వల్ల వారు మానసిక క్షోభననుభవిస్తున్నారని కూడా ఆ కమిటీ తెలిపింది.

తమ దేశంలో నివసిస్తున్న దక్షిణాసియా ప్రజల మధ్య కుల వివక్ష తీవ్ర రూపం దాల్చిందని తెలుసుకున్న బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దాన్ని రూపుమాపడానికి సమానత్వ చట్టం- 2010 (The Equality Act- 2010 to out law Discrimination on the basis of Caste) బిల్‌ను పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టింది. అయితే చట్టాలలో కాకుండా, తమ మత గ్రంథాలలో చెప్పిన వాటినే పాటిస్తామనుకునే మనువాదులు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తెచ్చిన సమానత్వ చట్టాన్ని బేఖాతర్ చేస్తూ కుల గజ్జిని ఎప్పటి లాగే వ్యాపింపజేస్తూపోయారు. 2013, మార్చి- ఏప్రిల్ మాసాలలో మళ్ళీ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ స్క్వేర్‌లో అంటరానితనానికి వ్యతిరేకంగా పలుమార్లు ప్రదర్శనలు జరిగాయి. బ్రిటన్ లోని దళిత్ క్యాస్ట్ వాచ్- యుకె, దళిత్ సాలిడారిటీ నెట్‌వర్క్ -యుకె, వాయిస్ ఆఫ్ దళిత్ ఇంటర్నేషనల్- యు కె, ఫెడరేషన్ అఫ్ అంబేడ్కర్ రైట్స్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్- యుకె, సెంట్రల్ వాల్మీకి సభ- యుకె, ఇండియన్ క్రిస్టియన్ కన్సర్న్, డా. అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ కమిటీ- గ్రేట్ బ్రిటన్ లాంటి సంస్థలు ఈ పోరాటంలో పాలు పంచుకున్నాయి.

ఈ పోరాట ఫలితంగా బ్రిటన్ ప్రభుత్వం కుల వివక్ష మీద మరోసారి దృష్టి సారించింది. గతంలో తెచ్చిన సమానత్వ చట్టం- 2010 కు సవరణ చేస్తూ 25, -ఏప్రిల్ -2013లో ‘సమానత్వ చట్టం- 2010, సెక్షన్ 9(5) (ఎ) ను కఠినతరం చేసింది. సవరణ చేసిన ఈ చట్టం ప్రకారం పని చేసే చోట, కార్యాలయాల్లో, విద్యాసంస్థల్లో, పబ్లిక్ స్థలాల్లో అందరూ సమానులే. ఒకరి పట్ల ఒకరు జాతి, వర్ణ, కుల వివక్షను పాటించకూడదు. అలా చేసిన వారు శిక్షార్హులు. ఈ చట్టం వల్ల బ్రిటన్ లో నివసిస్తున్న రెండు లక్షల యాభై వేల మంది దళితులకు కొంత ఊరట కలిగిందని చెప్పవచ్చు. ఇక ఉత్తర అమెరికా విషయానికి వస్తే ఇక్కడ నివసించే దక్షిణాసియా ప్రజల మధ్య, మరీ ముఖ్యంగా భారతీయుల మధ్య కుల వ్యవస్థ చాలా ఏళ్ళ క్రితమే వేళ్లూనుకుంది. అందుకే అక్కడ కులాల ప్రాతిపదికన సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి. భారతీయ విద్యార్థుల మధ్య యూనివర్శిటీ క్యాంపస్‌లలో, వ్యాపార సంస్థలలో పని చేసే చోట కుల వ్యవస్థను పాటించడం చాలా సర్వసాధారణం. పెళ్లి లాంటి శుభకార్యాలు జరిగే చోట, దేవాలయాలలో కుల పట్టింపులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

అమెరికాలోని ఈక్వాలిటీ లాబ్స్ 2016లో ఒక సర్వే చేపట్టింది. అమెరికాలో కుల వ్యవస్థ ఎలా తన విషాన్ని చిందిస్తుంది, అందుకు అక్కడ నివసిస్తున్న దళితులు,- ఆదివాసులు ఎలా బలి అవుతున్నారో తెలుసుకోవడమే ఈ సర్వే ఉద్దేశం. ఈక్వాలిటీ లాబ్స్ తన సర్వే రిపోర్ట్‌ను తేదీ 23 -మార్చి -2018 నాడు ప్రెస్‌కు విడుదల చేసింది. దాని వల్ల ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ప్రపంచమంతా భావిస్తున్న అమెరికాలో కూడా మనువాదులు ఎలా కులం, కుల వివక్షతను పదిలపరచి అమలు పరుస్తున్నారో ప్రపంచానికి తెలియవచ్చింది. ‘Caste in The United States: A Survey of Caste among South Asian Americans’ పేరుతో విడుదలైన ఈ సర్వే నివేదిక ద్వారా భారతదేశంలోనే కాదు అమెరికాలో సహితం మనువాదులు దళితుల పట్ల ఎలాంటి తిరస్కార, నిర్లక్ష్య, వ్యతిరేక ధోరణితో ప్రవర్తిస్తున్నారో తెలిసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 26 కోట్ల మంది దళితులు ఏదో రకంగా కులప్రాతిపదికన భౌతిక దాడులను, లైంగిక దాడులను, అవమానాలను, వెకిలి వెక్కిరింపులను ఎదుర్కొంటూనే వున్నారు. అందుకు అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా మినహాయింపు కాదని ఈ సర్వే నివేదిక ద్వారా తేటతెల్లమైంది.

వాస్తవానికి కులం స్వరూపం గాని, కుల స్వభావం గాని, దాని దుష్ఫలితాలు గాని యూరోప్, అమెరికాలోని ప్రభుత్వాలకు లేదా అక్కడి స్థానిక ప్రజలు అంతగా అర్థం కావు. ఈ కుల సమస్యని వారు భారతీయుల సమస్యగా చూస్తారు. అందుకే 1964లో అమెరికాలోని నల్ల వారికి అక్కడి తెల్ల వారితో సమానంగా పౌరహక్కులు రూపొందించేటప్పుడు కులప్రాతిపదికన పాటించే వివక్షను (caste based discrimination) పౌరహక్కుల్లో చేర్చలేదు. కేవలం జాతి, వర్ణ వివక్షను పాటించడం నేరంగా పరిగణించారు. అందుకే అమెరికాలోని దళిత సంఘాలు జాతి, వర్ణ వివక్షతో పాటు కుల వివక్షను కూడా అమెరికన్ల పౌర హక్కుల్లో చేర్చాలని పోరాటం చేస్తున్నాయి. 2001లో దక్షిణ ఆఫ్రికాలోని దర్బన్ పట్టణంలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధ్వర్యంలో ‘రేసిజమ్ కాన్ఫరెన్స్’ జరిగింది. వివక్ష అనేది ఏ రూపంలో ఉన్నా దాన్ని రూపుమాపాలనే తీర్మానంతో ఆ సదస్సు ముగిసింది. అక్కడ కూడా కుల వివక్షను చోటు దక్కలేదు.

మళ్ళీ ఇదే రెసిజం కాన్ఫరెన్స్ రివ్యూ సదస్సు ఒకటి 2009లో ఏప్రిల్ 20 24 తేదీల మధ్య జెనీవాలో జరిగింది. ఈ సదస్సులో దర్బన్ డిక్లరేషన్ కార్యక్రమాలను సమీక్షించడమే ముఖ్యాంశంగా తీసుకున్నారు. ఈ సమీక్షా సమావేశం జరిగే చోటుకి దళిత సంఘాల ప్రతినిధులు చేరుకొని కుల వివక్షను కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి అజెండాలో చేర్చమని ప్రదర్శనలు చేశారు. కానీ సదస్సు నిర్వహిస్తున్న ‘యుఎన్ కమిటీ ఆన్ ది ఎలిమినేషన్ అఫ్ రేషనల్ డిస్క్రిమినేషన్’ వారు కుల వివక్ష కూడా జాతి వివక్ష కిందకే వస్తుందని చెప్పి ఉద్యమకారుల ఆశల మీద నీళ్లుచల్లారు. అయినప్పటికీ అమెరికాలోని ఎన్నో సంఘాలు ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ కుల వివక్ష నిర్మూలన కోసం పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కుల వివక్ష తీరును ఐక్యరాజ్య సమితి ద్వారా ఆమోదింప జేసి అమెరికాలో కుల నిర్మూలన చట్టాన్ని అక్కడి ప్రభుత్వం తీసుకు వచ్చేటట్లు ఒత్తిడి తేవడానికి ఈ సంఘాలన్నీ నిర్విరామంగా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాయి.

ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దళిత, ఆదివాసీలు చేస్తున్న పోరాటం ఇతరుల ఆస్తులను తమకు పంచి ఇవ్వమనికాదు. మతపరంగా ఏర్పడిన కుల వివక్ష పోయి తమను కూడా సాటి మనుషులుగా చూడమని, తమతో మిగతా కులాల వాళ్ళు సోదరభావంతో మెలగాలని ‘చట్టాలు మనిషిలో కేవలం భయాలను సృష్టిస్తాయి. పరిస్థితులను అదుపులో ఉంచుతాయి. కానీ, సమాజంలో నిజమైన మార్పు రావాలంటే మనుషుల్లో మానసిక పరివర్తన రావాలి. అప్పుడే భారతీయ సమాజంలో నిజమైన సోదర భావం పెంపొందుతుంది. లేదంటే కులం పునాదుల మీద మనం ఒక జాతిని గాని, ఒక నీతిని గాని నిర్మించలేం‘ అని డా. అంబేడ్కర్ ఒక సందర్భంలో అన్నారు. అందుకు అందరూ తమ వంతు బాధ్యతగా కృషి చేయాలి. లేదంటే మనుషులు ఇతర గ్రహాల్లో నివాసాలు ఏర్పరచుకుంటే అక్కడ కూడా కులాల పేర కాలనీలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. అప్పుడు అంటరానితనం విశ్వవ్యాప్తమవుతుంది.