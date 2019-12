హైదరాబాద్: అంబర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో సిసిఎస్ ఎస్ఐ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సైదులు గౌడ్ (41) అనే ఎస్ఐ ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. సైదులు భార్య నిర్మళ తన పిల్లలను స్కూల్ వద్దకు తీసుకొని వెళ్లినప్పుడు అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కుటుంబ కలహాలతో సదరు ఎస్ఐ ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉంటారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

CCS SI Saidulu committed suicide under Amberpet ps limits

Sir ps Ambarpet at about 0930 hrs one person by name Saidulu Goud s/o Mansoor age about 41 was hanged him self at about 0840 hrs when his wife went to drop her children school.