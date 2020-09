టీకా ఇప్పట్లో డౌటే

2021 మధ్య వరకు కొవిడ్‌ను ఎదుర్కొనే విస్తృత టీకా చూస్తామనుకోవడం లేదు : డబ్లుహెచ్‌ఒ

వ్యాక్సిన్‌పై ఔషధ సంస్థ ఫైజర్ ఆశాజనక ప్రకటన

జెనీవా : మరికొద్ది రోజుల్లోనే కరోనా వ్యాక్సిన్‌ను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నామంటూ రష్యా, అమెరికా ప్రకటన చేసిన తరుణంలో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఒ) కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. కొవిడ్‌ను సమర్థంగా ఎదుర్కొనే విస్ర్తుత వాక్సినేషన్‌ను 2021 మధ్యకాలం వరకు చూస్తామని తాము భావించడంలేదని ఆ సంస్థ అధికార ప్రతినిధి మార్గరెట్ హ్యారిస్ అన్నారు. శుక్రవారం నాడిక్కడ ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ ఔషధ సంస్థలు అభివృద్ధి చేస్తున్న వ్యాక్సిన్లు కరోనా నుంచి కాపాడేందుకు ఏమేర ప్రభావం చూపుతాయో, ఎంతవరకు భద్రతను కల్పిస్తాయో తదితర అంశాలను సునిశితంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

వ్యాక్సిన్ల మూడో దశ ప్రయోగాలకు ఎక్కువ సమ యం పడుతుందన్నారు. ఎందుకంటే నిజంగానే ఆ వ్యాక్సిన్లు కరోనా నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయా? ఏమేరకు సురక్షితం? తదితర అంశాల ను జాగ్రత్తగా చూడాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. ఓవైపు కరోనా వైరస్‌కు వ్యాక్సిన్‌ను నవంబర్ 1నాటికి పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలంటూ రాష్ట్రాల గవర్నర్లకు అమెరికా రోగ నియంత్రణ సంస్థ (సిడిసి) లేఖ రాసింది. తాజాగా అక్టోబర్ చివరి నాటికి వ్యాక్సిన్ కష్టమేనంటూ అమెరికాలోని అంటువ్యాధుల నియంత్రణకు సంబంధించిన ప్రముఖ నిపుణుడు ఆంటోనీ ఫౌచీ అభిప్రాయపడ్డారు. వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చిన ఏడాది లోపు ప్రపంచం సాధారణ స్థితికి చేరుకోగలగదని ఆయన అంచనా వేశారు.

వ్యాక్సిన్‌పై ఆశలు పెంచుతున్న పైజర్ ప్రకటన!

కరోనా వ్యాక్సిన్‌నను వీలైనంత త్వరగా ప్రజా విని యోగానికి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు అనే క సంస్థలు పోటీపడుతున్నాయి. ఈ తరుణంలో ప్రముఖ ఔషధ తయారీ సంస్థ పైజర్ ఆసక్తికర ప్రక టన చేసింది. వచ్చే నెల చివరి నాటికి తమ సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తున్న వ్యాక్సిన్ సామర్థం తెలిసిపో తుందని తెలిపింది. కరోనాను అడ్డుకునేం దుకు ఈ వ్యాక్సిన్ ఉపయోగపడు తుందని నిర్ధారణ అయిన వెంటనే అత్యవసర వినియోగం కింద అనుమతుల కు అమెరికా ఆహార, ఔషధ నియంత్రణ సంస్థకు దరఖాస్తు చేసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.

CDC tells states to plan for vaccine as early as Nov.1