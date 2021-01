గాంధీకి ప్రముఖుల నివాళి

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ శాసనసభ ఆవ‌ర‌ణ‌లోని మ‌హాత్మాగాంధీ విగ్ర‌హానికి పలువురు ప్రముఖులు పూల‌మాల వేసి ఘ‌న నివాళులు అ‌ర్పించారు. మ‌హ్మాతుడి వ‌ర్ధంతి సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న విగ్ర‌హానికి నివాళుల‌ర్పించిన వారిలో శాస‌న‌స‌భ‌ స్పీక‌ర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మండ‌లి ‌చైర్మ‌న్ గుత్తా సుఖేంద‌ర్ రెడ్డి, హోంమంత్రి మ‌హముద్ అలీ, ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత‌, ఎమ్మెల్సీలు క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత‌, బోడ‌కుంటి వెంక‌టేశ్వ‌ర్లు, నేతి విద్యాసాగ‌ర్‌, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే భ‌ట్టి విక్ర‌మార్క తదితరులు ఉన్నారు. అహింసా మార్గంలో దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిన గాంధీజీ ఆశయాలను సాధించేందుకు శాంతి, సహనంతో నేటి యువత ముందుకు సాగాలని వారు ఆకాంక్షించారు. శాంతితోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని వారు పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై , మంత్రులు కెటిఆర్, హరీశ్ రావు, ఇతర మంత్రులు గాందీకి నివాళులు అర్పించారు.

Remembering the Father of the Nation and an apostle of peace Mahatma Gandhi Ji on his day of commemoration.

Offered floral tributes at Mahatma Gandhi statue in Telangana Assembly. Long live Bapu’s preachings and ideals. #MartyrsDay pic.twitter.com/qvLSGL05A7

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) January 30, 2021