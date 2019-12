ఎక్సైజ్ ఎసిపి ఆత్మహత్య?

భువనేశ్వర్: ఒడిశాలోని బరముండా జిల్లాలో సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అర్జున్ కుమార్ ధాల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… అర్జున్ ఆరు నెలల క్రితం స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేశాడు. ఎకె ధాల్ ఆదివారం సాయంత్రం ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని శవ పరీక్ష నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించామని ఖండిగిరి సిఐ పిఎస్ రష్మి తెలిపాడు. పోస్ట్‌మార్టమ్ రిపోర్ట్‌లు వచ్చిన తరువాత కేసు వివరాలు వెల్లడిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. ఆయన గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఆర్ కె ధాల్ మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడుతున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

Central excise ACP Commit suicide in Baramunda, Family members of AK Dhal said he was battling with anxiety and depression since his college days