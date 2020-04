ఆ ప్రాంతాల్లో దుకాణాలు తెరిచేందుకు కేంద్రం అనుమతి

న్యూఢిల్లీ: లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం సడలించింది. రంజాన్ మాసం ప్రారంభమైన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నగరపాలక, పురపాలిక పరిధిలో గుర్తింపు పొందిన దుకాణాలకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. స్థానిక సంస్థల కాలనీల్లో దుకాణాల చట్టం కింద నమోదైన రిటైల్ దుకాణాలకు మినహాయింపులిచ్చింది. 50శాతం మంది పనివారితో దుకాణాలు నడుపుకునేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. సిబ్బంది సామాజిక దూరం, మాస్కులు ధరించడం వంటి జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి చేసింది. మున్సిపాలిటీల్లోని బహిరంగ మార్కెట్లు, మల్టీ బ్రాండ్ మాల్స్ కు అనుమతులు లేవని స్పష్టం చేసింది. హాట్ స్పాట్లు, కంటైన్ మ్మెంట్ జోన్లలలో అన్ని దుకాణాలు మూసే ఉంటాయని కేంద్రం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ ఉత్తర్వులు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి వెలువరించింది.

Central Government Allows Registered Shops To Open

As specified in the consolidated revised guidelines, these shops will not be permitted to open in areas, whether rural or urban, which are declared as containment zones by respective States/ UTs: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/SgfcRie8nP

— ANI (@ANI) April 25, 2020