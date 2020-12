న్యూఢిల్లీ: బ్రిటన్ ను కరోనా వైరస్ కొత్త స్ట్రైయిన్ వ్యాధి వణికిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఎపిడెమియోలాజికల్ నిఘా రెస్పాన్స్ కోసం ప్రామాణిక నిబంధనలు విడుదల చేసింది. అంతర్జాతీయ విమనాశ్రయాల్లో బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన వారికి ఆర్టీపిసిఆర్ పరీక్షలు నిర్వహించాని ఆదేశించింది. నవంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 8 వరకు యుకె నుండి భారత్ కు వచ్చిన ప్రయాణికులను గుర్తించాలని తెలిపింది. అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు జిల్లా నిఘా అధికారులను సంప్రదించాలని ఆదేశించింది. అవసరమైతే కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని.. కరోనా నెగిటివ్ వచ్చినా, కొన్ని రోజులు పాటు ఐసోలేషన్ లో ఉండాలని కేంద్రం కొత్తగా విడుదల చేసిన గైడ్ లైన్ లో కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.

Central issues guidelines for passengers arriving from UK

Those international travellers from UK who arrived in India from 25th November to 8th December 2020 (1st & 2nd week from 25th November) will be contacted by District Surveillance Officers & advised to self-monitor their health: Union Health Ministry https://t.co/CTtvt03791

— ANI (@ANI) December 22, 2020