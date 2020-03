నిషేధాజ్ఞలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కోవిడ్ 19 కేసులు సోమవారం 400 కేసులు దాటిన నేపథ్యంలో పరిస్థితిని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశంలోని వివిధ నగరాలలో లాక్‌డౌన్‌ను కఠినంగా అమలు చేయాలని రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలను ఉల్లంఘిస్తున్న వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంపిన ఒక నోట్‌లో కేంద్రం ఆదేశించింది. లాక్‌డౌన్ విధించిన ప్రాంతాలలో కచ్ఛితంగా నిషేధాజ్ఞలను అమలు చేయాలని కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించిందని, నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు చేపట్టాలని కోరిందని ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ట్వీట్ చేసింది.

లాక్‌డౌన్‌ను కొందరు ప్రజలు సీరియస్‌గా తీసుకోవడం లేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ట్వీట్ చేసిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలు, నిబంధనలు అమలు జరిగేలా చూడాలని కూడా ప్రధాని కోరారు. ప్రధాని తన ట్వీట్‌లో లాక్‌డౌన్‌ను చాలామంది ప్రజలు సీరియస్‌గా పరిగణించడం లేదని పేర్కొన్నారు. మిమల్ని మీరు కాపాడుకోండి, మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోండి, ఆదేశాలను తప్పనిసరిగా పాటించండి అంటూ ప్రధాని అర్థించారు. కోవిడ్ 19 కేసులు బయటపడడంతో దేశంలోని 82 జిల్లాల్లో కేంద్రం లాక్‌డౌన్ ప్రకటించింది.

Centre asks States to strictly implement Lockdown, Centre asks States to take legal action against violators