వడ్డీపైనా వడ్డనా?

మారటోరియంపై జవాబు చెప్పండి

కేంద్రం, ఆర్‌బిఐకి సుప్రీం కోర్టు ఆదేశం

న్యూఢిల్లీ: లాక్‌డౌన్ కారణంగా విధించిన మారటోరియం అంశంపై సమమాధానం ఇవ్వాలని కేంద్రం, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బిఐ)ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. మారటోరియం కాలానికి వడ్డీపై వడ్డీ విధించే అంశంపై మూడు రోజుల్లోగా సమావేశమై నిర్ణ యం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను వచ్చే వారానికి వాయిదా వేసింది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా రుణాలపై ఆరు నెలల పాటు ఆర్‌బిఐ మారటోరియం విధించిన విషయం తెలిసిందే. మారటోరియం కాలం లో చెల్లింపులపై వడ్డీ వసూలు చేయడంపై ఆగ్రా కు చెందిన గజేంద్ర శర్మ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై న్యాయమూర్తులు అశోక్ భూషణ్, ఎస్‌కె కౌల్, ఎంఆర్ షాలతో కూడిన ధర్మాసనం శుక్రవారం విచారణ చేపట్టింది.

అయితే తామేమీ మారటోరియం కాలం మొత్తానికి వడ్డీ మాఫీ చేయాలని అనడం లేదని, కేవలం వడ్డీపై వడ్డీ విధింపు అంశంపై మాత్రమే అడుగుతున్నామని విచారణ సందర్భంగా ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. విస్తృత ప్రయోజనాలను, సమన్యాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీని గురించి ప్రశ్నిస్తున్నట్లు ధర్మాసనం పేర్కొంది. వడ్డీపై వడ్డీని మాఫీ చేయవచ్చా అనే అంశానికి మాత్రమే పరిమితం కావాలని సూచించింది. దీనిపై సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా స్పందిస్తూ ఆర్‌బిఐతో సమావేశం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.

అయితే దీనిపై మూడు రోజుల్లోగా సమావేశమై, అనంతరం అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాని కేంద్రాన్ని ధర్మాసనం కోరింది. మారటోరియం కాలానికి విధించే వడ్డీని మాఫీ చేయడం సాధ్యం కాదని కేంద్రం, ఆర్‌బిఐ ఇదివరకే సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేసింది. వడ్డీ మాఫీకి అనుమతిస్తే ఆర్థిక సంస్థలు ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. అదే జరిగితే వాటిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపడంతో పాటు ఆ సంస్థల స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుందని ఆర్‌బిఐ తెలిపింది.

Centre, RBI to decide on waiver of interest on loans