మేం సేకరించిన వ్యాక్సిన్ రాష్ట్రాలకు ఫ్రీ

అందుబాటులో ఉన్న రెండు టీకాలను రూ. 150కి కొనుగోలు చేస్తున్నాం

దిగుమతి సుంకం మాఫీ

ఆక్సిజన్, సంబంధిత పరికరాలు, కొవిడ్ టీకాలపై కస్టమ్స్ సుంకాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటన

హెల్త్ సెస్సు రద్దు, ప్రధాని అధ్యక్షతన అత్యవసర సమీక్ష

కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ ట్వీట్

రాష్ట్రాలు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు టీకా కొనుగోలు ధరలపై నోరు మెదపని కేంద్రం

అంతర్జాతీయ ధరలతో మా డోసులను పోల్చి చూడొద్దు, కొన్ని దేశాలు వ్యాక్సిన్ తయారీకి

ముందుగానే నిధులిచ్చాయి, అందుకే అక్కడ తక్కువ ధరలు : సీరమ్

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కొవిడ్ టీకాల ధరలు, ఇప్పటి వ్యాక్సినేషన్ల ప్రక్రియపై ఎటువంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కేంద్రప్రభుత్వం తెలిపింది. కేంద్రం ప్రకటించిన కొత్త వ్యాక్సిన్ పాలసీతో ప్రజానీకం అత్యధిక ధరలతో టీకాలు పొందాల్సి ఉంటుందని విమర్శలు వెలువడిన నేపథ్యంలో కేంద్రం శనివారం వివరణాత్మక ప్రకటన వెలువరించింది. కేంద్రం సేకరించుకుని రాష్ట్రాలకు ఉచితంగానే వ్యాక్సిన్లను సరఫరా చేస్తుంది. ఇందులో ఎటువంటి మార్పులేదు. అయితే ఉత్పత్తిదార్ల నుంచి రాష్ట్రాలు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు పొందే వ్యాక్సిన్లకు ఎక్కువ రేట్ల విషయం పై ఈ అధికారిక వివరణలో ఎటువం టి సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు కొవిడ్ నివారణకు విరివిగా కొవిషీల్డ్, కో వాగ్జిన్ వ్యాక్సిన్లను వాడుతున్నారు. వీటిని ఆయా సంస్థల నుంచి కేంద్రం సేకరణ ధర రూ 150గానే కొనసాగుతుంది.

వీటిని రాష్ట్రాలకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తారని ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ట్వీటు వెలువరించింది. మే 1 నుంచి దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ల ప్రక్రియ లో కొత్త శకం ఆరంభం అవుతుంది. ఇందులో భాగంగా 18 ఏండ్లు పైబడ్డ వయోజనులకు వ్యాక్సిన్లు వేస్తారు. అయితే ఈ దశలో వ్యాక్సిన్లకు మూడువేర్వేరు ధరలు ఉంటాయని వెలువడ్డ ప్రకటన తీవ్రస్థాయిలో దుమారం రేపింది. ప్రైవేటుకు లాభాల పంట పండించేందుకే మూడు రకాల ధరల పద్థతిని తీసుకువస్తున్నారని, వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వ్యాపారం చేశారని విమర్శలు వెలువడ్డాయి. వయోజనులకు టీకాల చేరవేత ప్రకటన సందర్భంగా కేంద్రం నిర్థిష్టంగా కొన్ని అంశాలను పొందుపర్చింది. ఇందులోభాగంగా రాష్ట్రాలు, ప్రైవేటు సంస్థలు అంటే పెద్దపెద్ద ఆసుపత్రులు ఉత్పత్తిదార్ల నుంచి నేరుగా కొనుగోళ్లకు దిగవచ్చునని అనుమతించారు. మొత్తం ఉత్పత్తిలో సగం కేంద్రానికి, మిగిలిన సగం రాష్ట్రాలకు, ఓపెన్ మార్కెట్‌కు తరలించేందుకు సంస్థలకు వీలు కల్పించారు.

ఈ దశలో కంపెనీలు మూడు రకాల ధరలను ప్రకటించడం వివాదాస్పదం అయింది. అయితే ఈ అంశం గురించి ఏమి ప్రస్తావించకుండానే ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ప్రకటన వెలువడింది. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ల లబ్ధిదారులైన ఆరోగ్య సిబ్బంది, పారిశుద్ధ కార్మికులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందికి ఇంతకు ముందటిలాగానే ఉచితంగానే వ్యాక్సిన్ డోస్‌లు అందుతాయని కేంద్రం తెలిపింది. కేంద్రం ఇచ్చిన వివరణ మేరకు సంస్థల నుంచి వ్యాక్సిన్ల కొనుగోలు ధరలు రూ 150గానే ఉంటాయి. అయితే పుణేలోని సీరం ఇనిస్టూట్ బుధవారం వెలువరించిన ప్రకటనలో తమ ఉత్పత్తి అయిన కొవిషీల్డ్‌ను రాష్ట్రాలకు డోస్ ఒక్కింటికి రూ 400గా, ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్‌కు రూ 600గా ఖరారు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. అయితే కేంద్రానికి ఇప్పటివరకూ అందిస్తున్న రూ 150 రేటులో మార్పులేదని పేర్కొన్నారు. దీనితో ఈ ధరల విధానంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని ఆసుపత్రులు, వైద్య కేంద్రాలలో వ్యాక్సిన్ల ధరలు చవకగానే ఉంటాయి.

అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని ఆసుపత్రులలో, వైద్యకేంద్రాలలో, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులలో వీటి ధరలు అత్యధికంగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు కేంద్రం అధికారికంగా వెలువరించిన వివరణలో రాష్ట్రాలు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులపై కొవిడ్ టీకాలు నేరుగా తీసుకుంటే పడే భారం గురించి తద్వారా ప్రజలు సంబంధిత మార్గాలలో వీటిని పొందితే అత్యధికంగా పెట్టాల్సిన ఖర్చు గురించి నామమాత్రంగానైనా వివరించలేదు. ఒకే వ్యాక్సిన్ ఒకే దేశం 3 వేర్వేరు రేట్లు ఉండటం వల్ల వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ అసమగ్రం అవుతుందని పశ్చిమ బెంగాల్ సిఎం మమత బెనర్జీ ఇతర నేతలు కేంద్రంపై విమర్శలు వెలువరించారు. తాను ప్రధానితో ఈవిషయం ప్రస్తావిస్తానని మమత తెలిపారు. వ్యాక్సిన్ల విషయంలో కేంద్రానికి ఓ రేటు, రాష్ట్రాలకు మరో రేటు, ప్రైవేటు సంస్థలకు మరో రేటు అయితే దీనిని వివక్షత అనుకోవల్సి ఉంటుందని ప్రతిపక్షాలు విమర్శించాయి. టీకాల సార్వత్రికతకు ఇటువంటి భిన్న రేట్లు భంగం కల్గిస్తాయని డిఎంకె అధినేత స్టాలిన్ స్పందించారు.

కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, డిఎంహెచ్‌ఒలు, జిల్లా ఆసుపత్రులు, ఏరియా ఆసుపత్రుల సూపరింటెండెంట్లతో బి.ఆర్.కె.ఆర్ భవన్ నుంచి శనివారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిఎస్ మాట్లాడుతూ, కొవిడ్ నియంత్రణను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక స దుపాయాలు, మానవ వనరులను గరిష్టస్థాయిలో ఉపయోగించుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు స్పష్టం చేశారు. కొవిడ్ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవటానికి అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకొని, సరైన వైద్య సేవలను అందించడానికి ప్రతి ఆసుపత్రిలో అనువైన వసతులను అందుబాటులో ఉంచాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.

కరోనా కేర్ సెంటర్ (సిసిసి)లను ఉపయోగించుకోవాలని, తేలికపాటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్న రోగులకు ఈ కేంద్రాల్లో చేర్పించి, చికిత్స అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు. ఆసుపత్రికి వచ్చిన ప్రతి పేషంట్‌ను చేర్చుకొని, చికిత్స అందించాలని తెలిపారు. అర్హులైన ప్రతి రోగికి సకాలంలో సరైన చికిత్స అందేలా చూడాలని ప్రధాన కార్యదర్శి జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించారు. కొవిడ్ పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి, సేవలను బలోపేతం చేయడానికి డిఎంహెచ్‌ఓలు, హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్లు,ఆర్‌ఎంఒలు, ఇతర సంబంధిత అధికారులతో రోజుకు రెండుసార్లు మిని- టెలికాన్ఫరెన్స్‌లు నిర్వహించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

ఆక్సిజన్ కూడా వృథా కాకుండా చూడాలి

రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆసుపత్రులలో తగినంత వైద్య ఆక్సిజన్ అందుబాటులో ఉండేలా తగు చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ఈ సమయంలో విలువైన ఆక్సిజన్‌ను సక్రమంగా వినియోగించాల్సిన అవశ్యకతను గుర్తించాలని సూచించారు. ఒక్క యూనిట్ ఆక్సిజన్ కూడా వృథా కాకుండా చూడాలని నొక్కి చెప్పారు. ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల్లో ఆక్సిజన్‌ను ఏవిధంగా ఎంతమేరకు సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తున్నామనే దానిపైనే కొవిడ్ నియంత్రణ ఆధారపడి ఉన్నదని పేర్కొన్నారు. జిల్లాలలో ఉన్న ఆసుపత్రులలో వసతులతో ఉన్న ఖాళీ వార్డులను కొవిడ్ వార్డులుగా మార్చి, ఆయా పడకలకు ఆక్సిజన్, ఐసియు వెంటిలేటర్స్ సదుపాయాలను కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను సిఎస్ ఆదేశించారు. తద్వారా ఆసుపత్రులలో ఎక్కువ మంది రోగులను చేర్చుకోవచ్చునని తెలిపారు.

బోధనా ఆసుపత్రులలో లభించే అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, మానవ వనరులను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌లో వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శి రిజ్వి, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా, స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల సిఐజి శేషాద్రి, ఎస్‌సి అభివృద్ధి శాఖ కార్యదర్శి రాహుల్ బొజ్జా, ఆర్ధిక శాఖ స్పెషల్ సెక్రటరీ రోనాల్ రోస్ , పంచాయతీ రాజ్ , గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమీషనర్ రఘునందన్ రావు, జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్ లోకేశ్ కుమార్, ప్రోహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ శాఖ డైరెక్టర్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిష్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ ప్రీతి మీనా, పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రావు, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమేశ్ రెడ్డి, ఆరోగ్య శాఖ అడ్వైజర్ టి. గంగాధర్,టిఎస్‌ఎంఐడిసి ఎండి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, టిఎస్‌ఐఐసి నరసింహరెడ్డి తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.

