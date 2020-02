న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, దేశ రాజధానిలో హింసాత్మక సంఘటనల సందర్భంగా విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేసిన బిజెపి నాయకులపై ఇప్పుడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయలేమని ఢిల్లీ పోలీసుల తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ గురువారం ఢిల్లీ హైకోర్టుకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం వాతావరణం అందుకు అనుకూలంగా లేదంటూ సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా కోర్టుకు విన్నవించారు. ఈ కేసులో సమాధానం ఇచ్చేందుకు తమకు మరింత వ్యవధి కావాలని ఆయన కోర్టును కోరారు. కాగా, మెహతా వాదనతో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది విభేదించారు.

ఈశాన్య ఢిల్లీలో జరిగిన హింసాత్మక సంఘటనలకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు 48 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు అయ్యాయని, మరి ఆ నలుగురు బిజెపి నాయకులపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయడానికి అడ్డేమిటని ప్రశ్నించారు. ఈశాన్య ఢిల్లీలో హింసాత్మక సంఘటనలకు కారణమైన విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేసిన రాజకీయ నాయకులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయాలని, అల్లర్లు జరిగిన ప్రాంతాలలో సైన్యాన్ని నియమించాలని, బాధితులకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుతూ మాజీ ప్రభుత్వ అధికారి హర్ష్ మందర్ ఢిల్లీ హైకోర్టులో వేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ గురువారం కొనసాగింది.

పిటిషనర్ తరఫున మరో న్యాయవాది కొలిన్ గొన్సాల్వేజ్ వాదిస్తూ తాము అరెస్టుల కోసం ఒత్తిడి చేయడం లేదని, కేవలం ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయాలని మాత్రమే కోరుతున్నామని చెప్పారు. ఎఫ్‌ఐఆర్ అనేది తొలి అడుగు మాత్రమేనని, సాక్షాధారాలు లభించకపోతే ఎఫ్‌ఐఆర్‌ను కొట్టేయవచ్చని ఆయన తెలిపారు. ఏ కేసులో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కక్షిదారుగా చేర్చాలన్న సొలిసిటర్ జనరల్ వాదనకు అంగీకరించిన హైకోర్టు ఈ కేసు తదుపరి విచారణను ఏప్రిల్ 13వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. బుధవారం ఢిల్లీ పోలీసులపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన జస్టిస్ ఎస్ మురళీధర్ రాత్రికి రాత్రే బదిలీ కావడంతో నేడు ఈ కేసును ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డిఎన్ పటేల్, జస్టిస్ సి హర్‌శంకర్ విచారించారు.

