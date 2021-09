బ్యాడ్ బ్యాంకు ఫలిస్తుందా?

సామాన్య ప్రజల డబ్బుతోనే వ్యాపారం చేసే వాణిజ్య బ్యాంకులు సామాన్యులకు రుణం కావాలంటే అడిగే నిబంధనలు అన్నీ ఇన్నీ కాదు. లక్ష రూపాయలు రుణం కావాలంటే సవాలక్ష నిబంధనలు విధిస్తాయి. పలు పర్యాయాలు తిప్పించుకుని ఆస్తి పత్రాలు, హామీ పత్రాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి శల్య పరీక్షలు చేసిన పిదపే రుణాలను మంజూరు చేస్తున్నాయి. ఒక వేళ నిర్ణీత సమయం లోగా రుణం చెల్లించక పోతే వారు హామీగా పెట్టిన బంగారు ఆభరణాలు కానీ ఆస్తులు కానీ పత్రికా ప్రకటన ఇచ్చి బహిరంగ వేలం ద్వారా ఆ రుణాలను వడ్డీతో సహా తిరిగి వసూలు చేసుకుంటున్నాయి.ఇన్ని జాగ్రత్తలు పాటించే బ్యాంకులకు మొండి బాకీల సమస్య ఎందుకు ఉత్పన్నమవుతుంది? ఈ మొండి బకాయిలు అనేవి సామాన్య ప్రజానీకానివి మాత్రం కావు.రాజకీయ ప్రాబల్యం మెండుగా ఉన్న కార్పొరేట్ పెట్టుబడుదారులు ఎగ వేసిన రుణాలు మాత్రమే. వీరు తీసుకున్న పెద్ద మొత్తాల రుణాలను తిరిగి వసూలు చేయలేని స్ధితిలో అవి మొండి బకాయిలుగా బాంకులకు గుది బండలుగా తయారై బాంకులు ఆర్ధిక సంక్షోభంలో కూరుకు పోవడానికి కారణం అవుతున్నాయి.

సామాన్యులు దగ్గర ముక్కు పిండి వసూలు చేసే బ్యాంకులు ఈ పెట్టుబడిదారుల వద్ద తిరిగి ఎందుకు వసూలు చేయలేక పోతున్నాయి అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మిగిలి పోయింది.ఒకటి కాదు రెండు కాదు లక్షల కోట్లు ఇలా మొండి బకాయిలు రూపంలో బ్యాంకులకు బడా కార్పొరేట్ సంస్ధలు ఎగనామం పెడుతున్నాయి ఈ మొండి బకాయిలునే బ్యాంకింగ్ భాషలో ఎన్‌పీఏ.. నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అంటారు. రిజర్వు బ్యాంకు చెబుతున్న దాని ప్రకారం బ్యాంకులకు తామిచ్చిన రుణాలకు నిర్ణీత వ్యవధిలో వాయిదాలు తిరిగి రాకపోతే వాటిని ఎన్‌పీఏ అంటారు. ఇవి కార్పొరేట్ పెద్దమనుషుల వల్లనే జరిగాయి. వీరి మితిమీరిన మొండి బాకీల వల్ల ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు సంక్షోభంలో కూరుకుపోవడం ఆరంభం అయ్యాయి. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు జాతీయీకరణ లక్ష్యానికి తిలోదకాలు ఇచ్చి పెద్ద వాళ్లకు గంపగుత్తగా రుణాలు అందించడం వల్లనే ఈ పరిస్ధితి దాపురించింది. కాకులును కొట్టి గద్దలకు వేసినట్లు బ్యాంకులలో పొదుపు చేస్తున్న పేదవర్గాల వారి పొదుపులను మూట కట్టి బడా కార్పొరేట్ వర్గాలకు రుణాలను ఇచ్చి తిరిగి వారి నుండి వసూలు చేయలేక రాని బకాయిలుగా మార్చుకుంటున్నాయి.

బ్యాంక్ ఆస్తుల పట్టీలో ఈ సమాచారాన్ని తొలగిస్తున్నాయి. అంతే కాదు ఒక్క కలం పోటుతో మూడవ కంటికి తెలియకుండా వాటిని రద్దు కూడా చేసేస్తున్నాయి సామాన్యుల ఖాతాల్లో అయితే కనీస నిల్వలు లేవని ఆ సాకు ఈ సాకు చెప్పి బ్యాంకులు పెనాల్టీ ల రూపంలో వేల కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నాయి. ఇలా వసూలు చేసిన మొత్తాలను బడా బాబులకు ఇచ్చి పారు బాకీలుగా తయారు చేస్తున్నాయి. అంతే కాదు ఈ మొండి బకాయిలు లేదా పారు బాకీలు సమాచారాన్ని కూడా బ్యాంకులు ప్రభుత్వాలు కూడా గోప్యంగా ఉంచేవి. అయితే 2015 లో రఘురామరాజ్ గవర్నర్ గా ఉన్నప్పుడు అసెట్స్ క్వాలిటీ రివ్యూ పేరిట జరిపిన సమీక్షలో ఈ నిజాలు బయటకు వచ్చాయి.దాచి పెట్టబడిన వాటిని ఆస్తి అప్పుల పట్టీలో చూపాలని ఆర్.బీ.ఐ.నిర్ణయించింది. దాని కారణంగా మొండి బకాయిల వాస్తవికత బయటకు వచ్చింది.నాటి నుండి నిరర్ధక ఆస్తులు పెరుగుతూ వచ్చాయి.నోట్ల రద్దు తరువాత ఈ నిరర్ధక ఆస్తులు మరింత వేగం పుంజుకున్నాయి.అయితే ఈ మొండి బకాయిల సమస్య నుండి బయట పడటానికి 2002 లో ప్రత్యేక చట్టం ద్వారా అసెట్ రీ కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీలను ఏర్పాటు చేశారు.

బ్యాంకుల మొండి బకాయిలను వీటికి అమ్మివేస్తే వాటి నుంచి లభించే కొద్దీ మొత్తంతో అయినా కొంతలో కొంత అయినా పారు బాకీలు తిరిగి వసూలు చేసుకోవచ్చు అనే ఆలోచనతో దీనికి సిద్ధం అయ్యారు.దానితో ప్రైవేట్ ఏ.ఆర్.సీ లను బాంకులు ఆశ్రయించడం ఆరభించాయి.ఉదాహరణకు 10 కోట్లు మొండి బకాయి ఈ కంపెనీలకు అప్పగిస్తే 3 లేదా 4 కోట్లు బ్యాంకులకు అప్పగించి మిగిలిన మొత్తాలను పొందే ఉద్దేశ్యంతో రిస్క్ చేసి ఇవి ప్రయత్నం చేసేవి.అయితే ఈ ప్రయత్నం నిరర్ధక ఆస్తులకు ఒక ఉపశమనం తప్ప నివారణ మాత్రం కాదు. ఇటువంటి ప్రైవేట్ కంపెనీలు మన దేశంలో దాదాపు 26 వరకూ ఉన్నాయి.అయితే ఇవి కూడా మొండి బకాయిల వసూలు విషయంలో మాత్రం విజయవంతం కాలేదని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే 2016-17 ఆర్ధిక సర్వే ప్రైవేట్ అసెట్ రీ కనస్ట్రక్షన్ కంపెనీలు రుణాలు వసూలు విషయంలో సత్ఫలితాలు సాధించ లేకపోయాయని పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ కారణంగా అవి మొండి బకాయిల స్వీకరణకు ముందుకు రావడం తగ్గడం జరిగింది.ఇదే సమయంలో బ్యాంకుల ఇక్కట్ల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం డెట్ ట్రిబ్యునల్ రికవరీ ఏర్పాటు చేసి 6 నెలల్లో ఈ మొండి బకాయిలకు పరిష్కారం చూపాలని ప్రయత్నం చేయగా ఈ తరహా కేసులు వేల కొద్ది ఉండటం వలన ఈ ఆశయం కూడా నెరవేర లేదు.

ఒక వేళ బాంకులకు అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చినా కూడా వెంటనే బకాయిలు చెల్లించాలని ఆదేశించినా అవి మరలా డెట్ ఆపిలియేట్ ట్రిబ్యునల్ కు వెళ్లడం చేత కాలయాపన తప్ప మొండి బాకీల సమస్య కు పరిష్కారం లభించలేదు..ఈ స్ధితిలో మొండి బకాయిల పరిష్కారానికి ప్రైవేట్ ఏ.ఆర్.సీ లపై కాకుండా ప్రభుత్వమే ప్రత్యేక సంస్ధ ఏర్పాటు చేస్తే ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి.దీనికి బ్యాంకుల మొండి బకాయిలను విక్రయించడం జరగదు కేవలం బదిలీ మాత్రమే చేయడం జరుగుతుంది అని ఆశయంతో బ్యాడ్ రుణాల సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. 2017 ఎకనామిక్ సర్వేలో ఈ సమస్య పరిష్కారానికి బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయాలన్న ప్రతిపాదన చేశారు. 2020 మే నెలలో ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ కూడా ప్రభుత్వాన్ని బాడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయమని అభ్యర్దించింది.రిజర్వ్ బ్యాంకు కూడా ఈ తరహా ప్రతిపాదన వస్తే ఆమోదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటూ పచ్చ జెండా ఊపింది. ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ దువ్వూరి సుబ్బారావు కూడా మొండి బాకీల పరిష్కారం కోసం సాధారణ బ్యాంకుల కంటే బ్యాడ్ బ్యాంకు మరింత సమర్థవంతంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఆర్బీఐ మరొక మాజీ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజన్ మాత్‌ర.

ప్రభుత్వ రంగంలో బ్యాడ్ బ్యాంక్‌ను ఏర్పాటు చేయడాన్ని ఆయన రాసిన ’ఐ డూ వాట్ డూ’ పుస్తకంలో వ్యతిరేకించారు. ప్రభుత్వానికి చెందిన ఓ ఖజానా నుంచి రుణాలను మరో ఖజానాకు మార్చడం తప్ప దీనివలన పెద్దగా ఒరిగేదేమీ ఉండదని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ నేపథ్యంలో విస్తృత చర్చల మధ్య ప్రభుత్వం బ్యాడ్ బాంక్ ఏర్పాటు పై ముందడుగు వేసింది. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేయబోతున్న జాతీయ ఆస్తుల పునర్నిర్మాణ కంపెనీ (NARCL) లేదా బ్యాడ్ బ్యాంక్ జారీ చేసే సెక్యూరిటీ రసీదులకు ప్రభుత్వం హామీ ఇవ్వాలన్న ప్రతిపాదనకు తాజాగా కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం రూ.30,600 కోట్ల విలువైన రసీదులకు ప్రభుత్వ హామీ ఇచ్చింది. ఈ విధానంలో ప్రతిపాదిత బ్యాడ్ బ్యాంక్ 15 శాతం రుణాలకు నగదు రూపంలో చెల్లించనుండగా.. మిగిలిన 85 శాతం ప్రభుత్వ హామీ కలిగిన సెక్యూరిటీ రసీదులను జారీ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధం అయ్యింది. ఇదంతా కేవలం సిద్ధాంతమే తప్ప వాస్తవంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది కాలమే సమాధానం చెప్పాలి. ఏది ఏమైనా ఇది తాత్కాలిక ఉపశమనం తప్ప ఇది పూర్తి పరిష్కారం మాత్రం కాదు.బ్యాడ్ బ్యాంకులు వలన బ్యాంకుల బాలన్స్ షీట్ ప్రక్షాళన అవుతుంది తప్ప సమస్య మరలా పునరావృతం కాదని చెప్పలేము. మరలా ఎన్.పీ.ఏలు పుట్టుకొస్తునే ఉంటాయి. వాటిని బాడ్ బ్యాంక్‌లకు బదిలీ జరుపుతూనే ఉంటారు.

ఇది కేవలం ప్రభుత్వ బ్యాంకుల వసూలు చేసే అసమర్థతను బ్యాడ్ బ్యాంకులకు బదిలీ చేయడమే అవుతుందనే విమర్శ కూడా ఉంది.ముందుగా బ్యాంకుల రుణ మంజూరు విధానాలు మరింత పటిష్టం చేయగలిగితే ఇవి చాలా వరకూ తగ్గి పోతాయి అన్నది వాస్తవం.అంత పెద్ద మొత్తాలను మంజూరు చేసే విషయంలో అజాగ్రత్తగా వ్యవహరించే అధికారులపై తప్పుడు ధ్రువపత్రాలు చూపించే వ్యాపారస్తులపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకునే విధంగా చట్టాలను మార్పు చేయడానికి ప్రభుత్వం చిత్త శుద్దితో ముందుకు వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ మొండి బకాయిల భారం తగ్గిపోతుంది.సమస్య వచ్చాకా ప్రత్యామ్నాయం కోసం చూడటం కన్నా సమస్య ములాన్ని గుర్తించి పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నం చేయనంత కాలం ఈ మొండి బకాయిల ప్రవాహం కొనసాగుతూనే వుంటుంది. ఆశ్రిత పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను సమర్థిస్తున్నవారే ఈ బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను సమర్థిస్తున్నారనే విమర్శలు కూడా లేకపోలేదు. ఎగవేతదార్లకు అండగా నిలవడమే దీని లక్ష్యమని మరి కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రత్యేక బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేయడం కంటే ఎగవేతదార్లపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవడం ప్రధానంగా భావించాలి. ఒకవేళ ప్రభుత్వం చేతిలో బ్యాడ్ బ్యాంక్ కీలుబొమ్మగా మారితే.. ఇప్పటికే రుణాలు ఎగ్గొట్టిన కార్పొరేట్లకు మరింత మేలు జరిగే అవకాశం లేకపోలేదు.ఈ నేపథ్యంలో బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు కంటే బ్యాంకింగ్ నిబంధనల్లోనే మార్పులు చేసి కఠిన నిబంధనలను రూపకల్పన చేయడం అత్యంత ఆవశ్యకం. మొండి బాకీలకు సంబంధించి రికవరీలు భారీగా చేయగలిగితే తప్ప ఈ బ్యాడ్ బ్యాంకుల వలన పెద్దగా ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు. చట్టంలో లొసుగులు మరియు రాజకీయ వత్తిడులు ఉన్నంత కాలం ఇది సఫలీకృతం అవుతుంది అని ఆశించడం అత్యాశే అవుతుంది.బ్యాడ్ బాంక్ విజయవంతం అనే దాని కన్నా బ్యాంకుల నుండి భవిష్యత్ లో కొత్త ఎన్.పీ.ఏ లు రాకుండా చూడటం అనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా భావించాలి.

Centre to help offload RS 2 trillion NPAs in five years