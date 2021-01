ఏడాదిన్నర వరకు వ్యవసాయ చట్టాలు నిలిపివేత

చట్టాలు ఏడాదిన్నర నిలిపివేత

రైతుల ముందు దిగొచ్చిన కేంద్రం

ఆలోచించుకుంటామన్న నేతలు

తిరిగి కీలక రౌండ్ రేపే

న్యూఢిల్లీ: వివాదాస్పద వ్యవసాయ చట్టాలను ఏడాది నుంచి ఏడాదిన్నర వరకూ నిలిపివేస్తామని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. చట్టాల రద్దుకు ఉద్యమిస్తోన్న రైతులతో 10వ దఫా చర్చల దశలో కేంద్ర మంత్రుల బృందం ఈ విషయాన్ని రైతు సంఘాల నేతల ముందుంచింది. పలుదఫాలుగా వాయిదా పడుతూ వస్తోన్న సంప్రదింపుల ప్రక్రియ నడుమ ఇప్పుడు కేంద్రం నుంచి వెలువడ్డ చట్టాల వాయిదా అంశం కీలకం అయింది. ఏడాది లేదా ఏడాదిన్నర వరకూ చట్టాలను పక్కనపెడుతామని ఈ లోగా చట్టాల గురించి చర్చించేందుకు సంయుక్త కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని చర్చల దశలో కేంద్రం తరఫున వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్రసింగ్ తోమర్ తెలిపినట్లు వెల్లడైంది. అయితే ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ప్రతిపాదనపై రైతు సంఘాల నేతలు వెంటనే తమ ప్రతిస్పందన తెలియచేయలేదు. తాము అంతర్గతంగా మాట్లాడుకున్న తరువాతనే దీనిపై ఏదైనా చెపుతామని నేతలు కేంద్రానికి తేల్చిచెప్పారు. దీనితో కొంతలో కొంత పురోగతి దాఖలాల మధ్య తదుపరి చర్చలకు ఈ నెల 22వ తేదీ(ఎల్లుండి)ఖరారు అయింది. గురువారం తాము సమాలోచనలు నిర్వహించుకుంటామని మరుసటి రోజు విషయం తెలియచేస్తామని నేతలు తెలిపారు. యధావిధిగా పదవ రౌండ్ చర్చలు విజ్ఞాన్‌భవన్‌లో జరిగాయి. ఇప్పటి చర్చలు ఇంతకు ముందటి దఫాలాగానే ఐదు గంటలు సాగాయి. అన్ని అంశాలను పరిశీలించిన తరువాత చట్టాలను ప్రస్తుతానికి నిలిపివేస్తామని ప్రభుత్వం దిగివచ్చిందని, ముందు దీనిని తాము తిరస్కరించామని, చట్టాల రద్దుకు పట్టుపట్టామని భారతీయ కిసాన్ యూనియన్(ఉగ్రహన్) అధ్యక్షులు జోగిందర్ సింగ్ తెలిపారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఈ విధమైన ప్రతిపాదన వచ్చినందున విధిగా వివిధ రైతు సంఘాల మధ్య సమాలోచనలు జరుగుతాయని, క్షుణ్ణంగా అన్ని అంశాలను పరిశీలించుకున్న తరువాతనే తమ వైఖరి తెలియచేస్తామని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఏ విషయంపై అయినా రాతపూర్వక హామీని తాము కోరుతున్నామని మరో రైతు నేత కవిత కురుగంటి తెలిపారు.

అయితే చట్టాల తాత్కాలిక నిలిపివేతకు అవసరం అయితే సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ ఇచ్చేందుకు కేంద్రం సిద్ధం అయిందని చెప్పారు. పరస్పర ఆమోద యోగ్య కాలం వరకూ చట్టాలను ఆపివేస్తామని, చట్టాలపై అపోహల పరిశీలనకు కమిటీ ఏర్పాటుకు కూడా ముందుకు వచ్చారని వివరించారు. చట్టాల పూర్తి రద్దే తమ కీలక అంశం అని ఏది ఏమైనా అన్ని ఆలోచించుకుని తమలో తాము గురువారం నిర్ణయం తీసుకుంటామని రైతు సంఘాల నేతలు పలువురు తెలిపారు. సమావేశం దశలో ప్రభుత్వం పలుసార్లు చట్టాలను సవరిస్తామని తెలియచేసుకుంది. అయితే ఇదేమి కుదరదని ముందు చట్టాలు రద్దు చేయాలని రైతులు తేల్చిచెప్పారు. దాదాపు 50 రోజులుగా రైతులు ఢిల్లీ శివార్లలో తిష్టవేసుకుని నిరసనలు సాగిస్తున్నారు.

ఇక రైతుల ఆందోళన ముగుస్తుంది: వ్యవసాయ మంత్రి తోమర్

ఇప్పటి చర్చలు సృహద్భావ వాతావరణంలో సాగాయని వ్యవసాయ మంత్రి నరేంద్రసింగ్ తోమర్ తెలిపారు. చట్టాలు వివాదాస్పదం అని రైతులు భావిస్తున్నందున వాటిని ఏడాది అంతకు మించి పక్కకు పెడుతామని, దీనిని రైతు సంఘాల ముందుంచామని వివరించారు. ఈ మధ్యలో సమస్యకు సవ్యమైన పరిష్కారం దక్కుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎల్లుండి మరో విడత చర్చలు జరుగుతాయని, ఇక అప్పటితో రైతుల ఆందోళన ఘట్టం సమసిపోతుందని ఆశిస్తున్నట్లు వివరించారు.

Centre to stop farm laws for up to 18 Months