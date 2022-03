వచ్చే ఏడాదికి చనాకా-కొరాటా ప్రాజెక్టు సిద్ధం

పర్యావరణ అనుమతులకు ఆమోదం

13500ఎకరాలకు సాగునీరు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : గోదావరి నదికి ఉపనదిగా ఉన్న పెన్‌గంగ నదిపై నిర్మిస్తున్న చనాకాకొరాట సాగునీటి పథకం వచ్చే ఏడాకి సిద్ధం కానుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 13500ఎకరాలకు సాగునీరు లభించనుంది. దిగువ పెన్ గంగ ప్రాజెక్టు ఆయకట్టు ప్రాంతానికి త్వరితగతిన సాగు ప్రయోజానాలను అందిచండానికి, సత్వర ప్రయోజనాల సాధనకు మహారాష్ట్రలోని చనాకా, తెలంగాణలోని కొరాట గ్రామాల వద్ద పెన్‌గంగ నదిపై బ్యారేజి నిర్మాణం చేపట్టారు.తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అంతర్ రాష్ట్ర ప్రాజెక్టుగా చేపట్టిన ఈ బ్యారేజి నిర్మాణానికి పర్యావరణ పరంగా అవసరమైన అనుమతులు కూడా ఇటీవల లభించాయి. జాతీయ వణ్యప్రాణి మండలి కొన్ని షరతులతో ఈ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదముద్ర వేసింది.

చనాకాకొరాటా బ్యారేజి నిర్మాణ ప్రాంతంలో 213.18హెక్టార్ల అటవీయేతర భూమిఉంది, ఇది తిప్పేశ్వర్ పర్యావరణ అనుకూల వణ్యప్రాణి సంరక్షణ ప్రాంతం పరిధిలో ఉంది.దీంతో ఈ బ్యారేజి నిర్మాణానికి పర్యావరణ అనుమతులతోపాటుగా జాతీయ వణ్యప్రాణి మండలి ఆమోదాలు తప్పనిసరి అయ్యాయి. ఇటీవల జరిగిన వణ్యప్రాణి మండలి స్టాండింగ్ కమిటి సమావేశంలో చనాకాకొరాటా బ్యారేజి నిర్మాణానికి ఆమోదముద్ర పడింది. బ్యారేజి నిర్మాణం సందర్భంగా వణ్యప్రాణులకు ఏవిధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు తక్కవ శబ్ధం వచ్చే యంత్రాలను ఉపయోగించాలని, అంతే కాకుండా బ్యారేజి నిర్మాణ పనులకు చేస్తున్న వ్యయంలో 2శాతం నిధులను వణ్యప్రాణి సంరక్షణ ప్రాంతం అభివృద్దికోసం ఖర్చు చేయాలని షరతులతో కూడిన ఆణుమతి మంజూరు చేసింది.

ఊపందుకోనున్న బ్యారేజి నిర్మాణ పనులు

పెన్‌గంగనదిపై చేపట్టిన చనాకాకోరాట బ్యారేజి నిర్మాణ పనులు ఇక పూపందుకోనున్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఈ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి చేసి ప్రతిపాదిత ఆయకట్టుకు సాగునీరందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ మహారాష్ట్ర వెళ్లి మహరాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపి అప్పటి ముఖ్యమంత్రిని ఒప్పించి ఈ అంతర్ రాష్ట్ర ప్రాజెక్టుకు లైన్ క్లియర్ చేయించారు. అంతే కాకుండా 2015 నవంబర్ 23న చనాకాకొరాటా బ్యారేజి, పంపుహౌజ్, ప్రెజర్ మెయిన్స్, ప్రధాన కాలువ, డిస్ట్రిబ్యూటరీల నిర్మాణం కోసం రూ.368.80కోట్లకు పరిపాలన పరమైన అనుమతులు ఇచ్చారు. దీంతో ఈ ప్రాజెక్టు పనులకు నిధుల సమస్యకూడా తొలగిపోయింది. అయితే ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయం పెరిగిపోవటంతో ప్రభుత్వం ప్రాధమిక వ్యయపు అంచనాలను సవరించింది.

ఈ ఏడాది జనవరి 25న ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయపు అంచనాలను సవరిస్తూ రూ.795.94కోట్లకు పరిపాలన పరమైన అనుమతులు ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకూ ఈ బ్యారేజి నిర్మాణంపై 281కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసింది. ఇప్పటికే 70శాతం పైగాపనులు పూర్తయ్యాయి. చనాకా-కొరాట ప్రాజెక్టులో బ్యారేజితోపాటు ప్రధాన కాలువ నిర్మాణం కూడా చేపట్టారు. ప్రధాన కా లువ 3.360కిలోమీటర్ల మేరకు చేపడుతున్నారు. పంప్‌హౌస్ నిర్మాణ పనులు కూడా పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది నాటికి అన్ని విధాల ఉపయోగంలోకి తేవాలని నిర్ణయించారు. పంప్‌హౌస్ కోసం రూ100కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. చ నాకాకొరాట సాగునీటి ప్రాజెక్టు పనులు వచ్చే ఏడాదికి అన్ని విధాల పూర్తి చేసి 13500ఎకరాలకు నీరందించాని లక్షంగా పెట్టుకున్నారు. ఆదిశగా పనులు ముమ్మరం చేయనున్నట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.

Chanaka-korata barrage will be ready to next year